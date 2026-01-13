Kooyong Classic 2026: Kyrgios supera Zhang al match tie-break

Inizia nel migliore dei modi il Kooyong Classic 2026 di Nick Kyrgios, il torneo di esibizione sul cemento di Melbourne in programma fino al 15 gennaio. Il tennista australiano supera il cinese Zhang Zhizhen col punteggio di 6-3 4-6 11-9 in poco meno di un’ora e venti minuti di gioco.

LA PARTITA

Match non di grande intensità ma sicuramente gradevole che ha visto l’ex numero 13 del mondo imporsi nel primo set grazie al break conquistato nel sesto gioco. Nel secondo parziale è Zhang a partire avanti ma Kyrgios recupera il break di svantaggio nell’ultima occasione utile. Il cinese non si perde d’animo e conquistata immediatamente l’altro break che decide la frazione in suo favore. Grandissimo equilibrio nel match tie-break con i due giocatori sempre appaiati fino al 7-7. Kyrgios si porta avanti di due lunghezze ma non riesce a capitalizzare i due match point. Sul punteggio di 9-9 è ancora l’ex finalista di Wimbledon ad allungare e questa volta a chiudere l’incontro.