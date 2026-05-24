Roland Garros 2026, Zverev: “Felice di come ho gestito la partita, ottimo inizio”

Vince e convince il numero 3 del mondo Alexander Zverev nel match d’esordio al Roland Garros 2026. Il tedesco domina in 2 ore e 8 minuti il padrone di casa Benjamin Bonzi (n.98 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Un solo break concesso, nell’ottavo game del secondo set, seguito dall’immediato controbreak prima di chiudere il parziale. In conferenza stampa, Zverev ha parlato così della sua prestazione: “Ѐ un ottimo inizio. Ho vinto in tre set. Un match d’esordio contro un avversario che mette sempre in difficoltà i giocatori forti. Lo ha mostrato in passato e io sono riuscito a gestire al meglio la partita. Questa è la cosa di cui vado più fiero oggi”.

Il numero 3 del mondo ha proseguito parlando della sua facilità nel muoversi su questa superficie, utilizzando molto la scivolata, una capacità tipica dei giocatori nati e cresciuti sulla terra battuta. “Noi europei siamo più bravi sulla terra rossa rispetto agli americani o agli australiani perché è dove siamo cresciuti e abbiamo giocato sin da piccoli. Per noi è più naturale muoverci e scivolare, siamo abituati. Nessuno ti insegna a farlo, lo fai istintivamente quando sei piccolo. Basta guardare Sinner e Alcaraz, si muovono sui campi veloci come fanno sulla terra. Scivolano prima di qualsiasi colpo, non hanno problemi. Ripeto, è tutto molto naturale, non so come spiegare come faccio”.