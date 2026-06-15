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ATP 500 Queen’s 2026: van de Zandschulp-Wendelken interrotta per pioggia

Redazione
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Wimbledon
2023 The Championships,Wimbledon AMBIENCE Photo © Ray Giubilo

Interrotta per pioggia la sfida tra Botic van de Zandschulp e Harry Wendelken, valida per il primo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2026. Il gioco è stato fermato sul punteggio di 1-1 nel primo set, i giocatori sono rimasti in campo in attesa di un miglioramento delle condizioni.

13.15 – I giocatori rientrano in campo.

13.10 – Non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco.

12.55 – I giocatori rientrano negli spogliatoi.

12.50 – Gioco interrotto per pioggia, giocatori al momento in campo seduti in panchina.

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