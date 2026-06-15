Zverev torna sul Roland Garros: “Dopo la sconfitta di Sinner non ho dormito”

Alexander Zverev, recente campione del Roland Garros 2026, ha parlato di un lato nascosto del suo percorso vincente a Sky Deutschland: “Ho finto di essere calmo, mi sono dovuto auto-convincere di essere tranquillo. Ma dopo la sconfitta di Sinner non ho dormito“.I giorni dopo l’addio di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, infatti, non sono stati facili: “Penso che la seconda settimana a Parigi sia stata la più stressante della mai vita. Fortunatamente, la mia partita del giorno dopo contro Halys era in sessione serale, così sono riuscito a dormire tutto il giorno“. Ma non era finita qui: “E poi cosa succede? Anche Djokovic perde“.

LA SVOLTA

Il tedesco ha riconosciuto dunque il passaggio chiave del suo trionfo: “Contro Halys ho giocato la mia peggior partita del torneo. Ero teso, è stata l’unica partita in cui non ho servito bene“. Poi, però, la consapevolezza: “Dopo aver vinto ho pensato -sono sopravvissuto a questo match, adesso posso tornare in me e ricominciare a esprimere un ottimo tennis“.