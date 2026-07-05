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Wimbledon 2026: Championships stregati per Errani e Vavassori, ancora out al secondo turno

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Errani/Vavassori
US OPEN 2024 MIXED DOUBLES FINAL Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) defeated Taylor Townsend (USA) /Donald Young (USA) 7-6 (7/0) 7-5 Photo © Ray Giubilo

Sara Errani e Andrea Vavassori si fermano nuovamente al secondo turno nel torneo di doppio misto di Wimbledon. Il duo azzurro si arrende 3-6 7-6 2-6 in 1 ora e 48 minuti a Storm Hunter e Marc Polmans, momento chiave della partita le tre palle break consecutive annullate dagli australiani nel primo gioco del terzo set. Sono poi gli italiani a cedere il servizio nel quarto game, vedendo sfumare nuovamente il sogno di mettere in bacheca il terzo Slam differente.

Errani e Vavassori, infatti vantano quattro titoli Major equamente suddivisi tra Roland Garros (2025, 2026) e US Open (2024, 2025). Il 2026 rimane un anno dalle due facce: dopo la cocente eliminazione al primo turno dell’Australian Open, gli azzurri si aggiudicano il secondo Roland Garros consecutivo ed escono nuovamente presto a Wimbledon. L’augurio è quello che il trend continui esattamente così e che i due italiani possano conquistare il terzo US Open di fila.

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