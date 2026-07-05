Wimbledon 2026: Championships stregati per Errani e Vavassori, ancora out al secondo turno

Sara Errani e Andrea Vavassori si fermano nuovamente al secondo turno nel torneo di doppio misto di Wimbledon. Il duo azzurro si arrende 3-6 7-6 2-6 in 1 ora e 48 minuti a Storm Hunter e Marc Polmans, momento chiave della partita le tre palle break consecutive annullate dagli australiani nel primo gioco del terzo set. Sono poi gli italiani a cedere il servizio nel quarto game, vedendo sfumare nuovamente il sogno di mettere in bacheca il terzo Slam differente.

Errani e Vavassori, infatti vantano quattro titoli Major equamente suddivisi tra Roland Garros (2025, 2026) e US Open (2024, 2025). Il 2026 rimane un anno dalle due facce: dopo la cocente eliminazione al primo turno dell’Australian Open, gli azzurri si aggiudicano il secondo Roland Garros consecutivo ed escono nuovamente presto a Wimbledon. L’augurio è quello che il trend continui esattamente così e che i due italiani possano conquistare il terzo US Open di fila.