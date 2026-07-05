Wimbledon 2026: ritiro per Hurkacz contro Struff, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Hubert Hurkacz contro Jan-Lennard Struff nel match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il polacco — che si trovava in svantaggio due set a zero prima di subire la rimonta — è stato costretto al ritiro a sotto 4-2 nel quinto per un problema alla schiena.

RITIRO HURKACZ, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Hurkacz perdente, Struff vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.