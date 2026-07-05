Wimbledon 2026, Djokovic: “Non sapevo del record di vittorie di Federer, oggi non mi sono divertito”

Novak Djokovic, reduce da una vittoria non facile contro contro Roman Safiullin agli ottavi di finale di Wimbledon 2026 in quattro set, ha parlato così in conferenza stampa: “Oggi non mi sono sentito particolarmente bene in campo. Sono solo sollevato di essere riuscito a portare a casa la vittoria. Soddisfazione e divertimento non hanno fatto parte del successo di oggi, se devo essere sincero. Naturalmente sono felice e sollevato per aver vinto, ma spero che il prossimo match vada meglio”.

RECORD SU RECORD

Con questo successo, il serbo si è issato a 106 vittorie complessive ai Championships, superando Roger Federer per ottenere l’ennesimo record. Sono così tanti, che alcuni gli sfuggono: “A dire la verità non è una delle mie priorità, non ci avevo nemmeno pensato. Non sapevo di aver stabilito questo record fino a dopo la vittoria di terzo turno. In questo momento è un aspetto insignificante per me”.

Una carriera infinita, che rende impossibile tenere traccia di tutto. Eppure, a livello inconscio, qualcosa rimane: “La mia memoria ormai non è più quella di una volta. Sto cercando di ricordare in quali Slam mi sia capitata una situazione difficile come oggi e poi abbia finito per vincere il torneo. Sicuramente è successo più di una volta di dover superare uno o due incontri molto complicati prima di conquistare il titolo“.

ESPERTO DI RECUPERO

Interpellato sui dettagli che riguardano le sue tecniche di recupero fisico, l’ex numero 1 del mondo ha spiegato che purtroppo per lui è dovuta diventare una sua area di competenza: “Oggi trascorro più tempo a recuperare di quanto abbia mai fatto in tutta la mia carriera. È semplicemente una conseguenza delle esigenze del mio corpo: con il passare degli anni l’usura aumenta”.

E poi, qualche consiglio da esperto: “Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di capire cosa potesse darmi un vantaggio, quali fossero le migliori tecnologie per il recupero e il benessere. Ho usato e uso ancora camere iperbariche, crioterapia, immersioni in acqua fredda, terapia con luce rossa, campi elettromagnetici pulsati e molte altre soluzioni. Mi piace sperimentare, ma credo anche che a volte, meno sia meglio. Alla fine bisogna capire cosa funziona davvero per sé stessi”.

ALTA TENSIONE

In campo ha parlato di qualche momento di perdita di controllo: “A volte alcuni sfoghi servono a liberare un po’ della tensione accumulata. Non vado fiero quando ricevo un warning o quando perdo il controllo. Non è certo quello che cerco, però, quando succede, succede. Cerco soltanto di lasciarmelo alle spalle il prima possibile, di non pensarci troppo e di concentrarmi subito sul punto successivo e sul compito che ho davanti“.