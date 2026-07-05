Wimbledon 2026: Hurkacz si ferma per infortunio, potrebbe essere Struff l’avversario di Sinner

Jan-Lennard Struff ottiene il suo miglior risultato in carriera in uno Slam approfittando del ritiro di Hubert Hurkacz agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Dopo questo 3-6 6-7(5) 7-6(2) 7-5 4-2 interrotto, ai quarti di finale potrebbe affrontare Jannik Sinner: Il numero 1 del mondo si giocherà la possibilità di affrontare il tedesco contro il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki.

IL MATCH

Come spesso capita nelle partite sia di Hurkacz che di Struff, pochi punti fanno una grande differenza. Il primo set è sparito in un attimo, una palla break su una convertita dal polacco. Per decidere il secondo parziale si è dovuti ricorrere al tie-break, in cui la poca precisione del tedesco ha dato al due volte campione Masters 1000 l’opportunità di portare l’incontro su binari più tranquilli. Nel terzo set, però, è stato proprio Hurkacz a concedere più opportunità al suo avversario, che non è stato in grado di convertirle ma ha sfruttato la pressione applicata vincendo il parziale in volata. Nonostante il medical timeout chiesto dall’ex numero 6 del mondo per un problema alla schiena e il ritardo di un break, Struff non sembrava riuscire a essere sufficientemente cinico, ma il problema fisico accusato del polacco si è dimostrato troppo da sopportare.