Masters 1000 Miami 2026: Sinner liquida Tiafoe in due set e vola in semifinale

Jannik Sinner schiacciasassi nel Masters 1000 di Miami 2026. Prova magistrale del numero due del mondo, che liquida in due set un Frances Tiafoe provato dalle fatiche dei match con Mensik e Atmane. 6-2 6-2, in un’ora e 11 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, autore di una prestazione praticamente perfetta in risposta, condita da variazioni sia in uscita dal servizio che negli scambi prolungati. Nessuna palla break concessa da Sinner, che torna in semifinale a Miami Gardens dopo l’assenza del 2025 legata alla vicenda Clostebol. L’azzurro continua ad accorciare nel live ranking su Carlos Alcaraz (-1590 punti dal n.1 ATP) e si giocherà l’accesso alla quarta finale in carriera in Florida con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. Resta ottimo il cammino a Miami di Tiafoe, che alla fine del torneo tornerà in Top 20 ATP. “L’inizio della partita è stato molto importante e quando si parte con un break di vantaggio la fiducia sale. Ci possono essere degli alti e bassi, ma io cerco di rimanere calmo e di sfruttare la chance. Mentalmente cerco di essere rilassato fuori dal campo perché ho giocato tanto nelle ultime settimane. Questo è l’ultimo torneo prima della terra e sono contento di essere in semifinale”, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che diventa il primo giocatore, dall’inaugurazione del Miami Open (1985), a mettere in fila 14 vittorie senza concedere un set nel Sunshine Double.

SINNER: 15 SEMIFINALI 1000

Si tratta della semifinale 1000 numero 15 per Sinner, la numero 12 su cemento, e la quarta a Miami, che è il vero e proprio terreno di caccia dell’altoatesino. I precedenti in semifinale in Florida sono tutti positivi, con le vittorie su Bautista Agut (2021), Carlos Alcaraz (2023) e Daniil Medvedev (2024). Per l’azzurro è la quarta semifinale negli ultimi cinque ‘1000’ giocati: unica eccezione il ritiro per crampi contro Tallon Griekspoor al terzo turno a Shanghai. Con il successo su Tiafoe si materializza la 29esima vittoria in fila contro tennisti americani (ultimo ko contro Shelton a Shanghai nel 2023) e il 30esimo set consecutivo vinto nei 1000.

LA PARTITA

Sinner parte in quarta nel primo set: break in apertura tra grandi risposte e un lob sulla riga per l’1-0 iniziale. L’altoatesino conferma l’ottimo avvio e consolida il vantaggio sul 2-0. Perfetto in risposta l’azzurro, che rimanda sempre dall’altra parte ogni servizio di Tiafoe e scappa via definitivamente con il doppio break per il 4-1. Concede le briciole al servizio Sinner, che chiude 6-2 in 32 minuti. Anche nel secondo set il numero due del mondo continua ad incidere in risposta. Dopo una palla break non sfruttata in apertura, Sinner non sbaglia nel terzo gioco e piazza il break del 2-1. Dopo un’ora di gioco Tiafoe riesce per la prima volta a portare l’azzurro ai vantaggi sul proprio servizio, ma il 24enne di San Candido ne esce con personalità senza concedere palle break salendo sul 4-2. Nel gioco successivo Sinner spinge in risposta, mette insieme il secondo break del set (5-2) e chiude 6-2 in 39 minuti.