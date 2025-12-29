Rune: “Se ripenso all’infortunio mi vengono i brividi, tornerò più forte”

Holger Rune continua a dare aggiornamenti sulla sua convalescenza dal grave infortunio al tendine d’Achille della gamba sinistra rimediato nell’ATP 25o di Stoccolma 2025. Dopo i video pubblicati sui social il danese ha rilasciato un’intervista alla televisione locale TV 2 e rilanciata sulle sue storie Instagram.

FLASHBACK DA STOCCOLMA

“Ogni volta che ci ripenso mi viene la pelle d’oca. Quando è successo ho sentito un ‘pop’ nella gamba, poi il piede era strano, come se mi mancasse un pezzo”. Si apre con questo flashback il racconto del danese sul momento che sta attraversando. È fermo dal match contro Ugo Humbert disputato nell’ATP 250 di Stoccolma ad ottobre, quando si è lesionato il tendine d’Achille. Nonostante il grave infortunio, Rune non si lascia scoraggiare: “Non ho dubbi che tornerò più forte di prima, ne sono convinto. Ora metto le cose nella giusta prospettiva e non do niente per scontato. Sto imparando ad apprezzare ogni singolo giorno”.

PROGRAMMAZONE FITTA

Proprio la decisione di disputare il torneo svedese viene indicata dall’ex numero 4 del ranking come la causa scatenante: “Ho corso troppo sul finale della scorsa stagione. Sono tornato da Shanghai e il giorno dopo sono volato a Stoccolma per giocare. Non penso che un infortunio del genere accada per caso: bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo”.

In maniera molto lucida Rune parla dell’importanza di bilanciare obiettivi sportivi e salute: “Vuoi sempre ottenere qualcosa, ma bisogna considerare come ci si sente fisicamente e personalmente. A volte serve semplicemente una settimana di riposo, è quanto ho imparato da questa esperienza”.