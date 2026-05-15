Internazionali BNL d’Italia 2026, nasce la Young Talent Cup: al Foro Italico il primo meeting internazionale dei giovani talenti

Il Foro Italico guarda sempre più al futuro del tennis mondiale. In occasione del ventesimo anniversario della partnership tra BNL BNP Paribas e FITP, agli Internazionali BNL d’Italia 2026 andrà in scena la prima edizione della “Young Talent Cup”, evento dedicato alle nuove promesse del tennis internazionale.

Dal 15 al 16 maggio Roma ospiterà infatti un meeting internazionale che coinvolgerà 24 giovani atleti tra i 13 e i 18 anni provenienti da sei Paesi diversi: Italia, Francia, Belgio, Polonia, Stati Uniti e Canada. I ragazzi saranno suddivisi in sei squadre e accompagnati da mentor d’eccezione, tra cui anche la capitana della nazionale italiana femminile Tathiana Garbin, oltre ad Alize Cornet, Mariusz Fyrstenberg, Olivier JeuneHomme e Sam Aliassime.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa rientra all’interno del programma “Young Talent Team” di BNP Paribas, nato nel 2018 per supportare concretamente giovani tennisti tra i 12 e i 18 anni. In questi anni il progetto ha già coinvolto oltre 150 ragazzi nel mondo, con l’obiettivo di accompagnarli non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche umano e formativo.

Oltre al sostegno tecnico e medico, il programma prevede infatti percorsi di educazione economico-finanziaria, gestione dell’immagine e formazione personale, cercando di aiutare i giovani atleti nel delicato passaggio verso il professionismo. Grande attenzione viene dedicata anche agli aspetti scolastici, al fair play e all’inclusione sociale, con un supporto particolare verso i talenti provenienti da contesti economici più difficili.

La “Young Talent Cup” sarà uno degli eventi simbolo delle celebrazioni per i vent’anni di collaborazione tra BNL BNP Paribas e FITP, storica partnership che accompagna da tempo gli Internazionali BNL d’Italia e numerosi altri eventi legati al tennis, al padel e al wheelchair tennis.

LA NUOVA ARENA

Per questa edizione degli Internazionali, inoltre, il secondo stadio del torneo prenderà il nome di “BNP Paribas Arena”. La nuova struttura, realizzata all’interno dello Stadio dei Marmi, rappresenterà il secondo campo per importanza dopo il Centrale e contribuirà ad accogliere il pubblico sempre più numeroso del torneo romano.

Il Foro Italico ospiterà inoltre anche il torneo Internazionali BNL d’Italia Wheelchair, uno degli appuntamenti più importanti del circuito ITF Wheelchair Tennis Tour.

BNP Paribas continua così a rafforzare il proprio legame con il tennis mondiale, essendo partner storico anche del Roland Garros dal 1973, del BNP Paribas Open di Indian Wells e del Monte-Carlo Masters.