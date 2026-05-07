Sabalenka sui bielorussi: “Spero la WTA ci restituisca la nostra bandiera”

“Rappresentare un piccolo paese come la Bielorussia alle Olimpiadi sarebbe un motivo di orgoglio, arrivare al livello più alto da un paese così piccolo è incredibile e sarei super orgogliosa di rappresentare la Bielorussia in competizioni così importanti. Spero che la Wta possa restituirci le nostre bandiere il prima possibile”. Così Aryna Sabalenka, in zona mista, dopo la vittoria su Barbora Krejcikova – con il punteggio di 6-2 6-3 – al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. “Sono sempre stata molto orgogliosa della nazione da cui provengo e voglio essere un esempio per le prossime generazioni. So che posso ispirazione per i bambini, voglio che sappiano che non conta da quale paese vieni, puoi sempre arrivare al vertice se combatti e lavori giorno dopo giorno”, conclude la numero uno del mondo.