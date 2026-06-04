Roland Garros 2026, Errani/Vavassori si confermano campioni nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del Roland Garros: superati Dabrowski/King in rimonta 4-6 6-3 10-4. È il quarto titolo dello Slam in coppia per gli azzurri, che oltre al titolo di Parigi del 2025, sono anche i due volte campioni in carica dello US Open (2024 e 2025).

IL MATCH

Nonostante la presenza di Francesca Schiavone nel box azzurro evochi dolci ricordi sul Philippe Chatrier, il match comincia subito in salita per Errani/Vavassori, che sembrano faticare a gestire le fastidiose folate di vento. Scesi sotto 4 game a 0, non riescono a completare l’aggancio nel primo set. Discorso opposto nel secondo: gli azzurri entrano in partita, dimostrano il loro livello e vincono il parziale. Il super tie-break prosegue poi con lo stesso andamento fino alla gioia finale sul servizio di Errani.

Non è ancora finita a Parigi per Vavassori: è ancora in gara nel doppio maschile insieme a Simone Bolelli, con cui giocherà la semifinale contro i numeri uno del mondo Granollers/Zeballos.