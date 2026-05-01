“Sempre solido ma è lontano dal giocare il suo miglior tennis. Lo si è visto per tutta la partita, a eccezione del tie-break, commettere errori piuttosto insoliti per lui”. Questo il commento di Nicolas Escudè su Sinner: “È lontano dal giocare il suo miglior tennis, commette errori insoliti”, ai microfoni di Eurosport Francia, riguardo l’ultimo successo del numero uno del mondo Jannik Sinner contro Rafael Jodar, nel match di quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid.

L’ex tennista classe ’76, vincitore della Coppa Davis con la Francia nel 2001 e semifinalista all’Australian Open nel 1998, ha espresso un giudizio piuttosto negativo, tanto più se si considerano le numerose sfide disputate dall’azzurro nelle ultime settimane e la vittoria in due set con un giocatore come Jodar che nell’ultimo periodo ha mostrato grandi miglioramenti.

Il transalpino ha rincarato la dose, sottolineando i problemi nel fondamentale del servizio dell’italiano ma anche che nei punti decisivi ha la capacità di accelerare rispetto ai suoi avversari: “Lo abbiamo visto anche andare in difficoltà nei suoi turni di servizio e, ogni volta, nei momenti decisivi, è lui che riesce ad alzare il livello di gioco e a vincere i punti che contano”.

Punteggio bugiardo

Infine, il francese ha puntualizzato l’estremo equilibrio della gara e del punteggio, soprattutto grazie al rendimento dello spagnolo, che ha davanti a sé un luminoso futuro se proseguirà su questa strada: “Il punteggio del primo set non riflette affatto l’andamento complessivo del match. È stato molto combattuto, e questa partita sarà importante e interessante per la carriera di Jodar”.