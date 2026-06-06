Maja Chwalinska sconfitta in finale al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

La favola di Maja Chwalinska al Roland Garros 2026 si è interrotta in finale: la polacca ha perso il titolo contro Mirra Andreeva. Per Chwalinska rimane comunque il miglior torneo della carriera, anche per quanto riguarda montepremi e punti in classifica. La classe 2001, infatti, guadagna €1,400,000 e 1300 punti in classifica.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti

FINALE – €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti