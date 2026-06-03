Dall’allontanamento dal tennis alla semifinale al Roland Garros: chi è Maja Chwalinska

Se c’è un nome che nessuno si aspettava di trovare tra le semifinaliste del Roland Garros 2026, è quello di Maja Chwalinska. La 24enne polacca, partita addirittura dalle qualificazioni, è diventata la grande sorpresa del torneo parigino, spingendosi fino alle ultime quattro e riscrivendo la storia del tennis del suo Paese.

All’inizio del torneo, Chwalinska occupava la posizione numero 114 del ranking mondiale e vantava appena una vittoria in carriera in un tabellone principale Slam. Oggi, invece, si ritrova a giocare una semifinale Major dopo aver eliminato giocatrici del calibro di Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry e Anna Kalinskaya. Un percorso straordinario che l’ha resa soltanto la seconda qualificata dell’Era Open a raggiungere una semifinale femminile al Roland Garros.

Dietro questa esplosione improvvisa, però, c’è una storia molto più profonda di quanto raccontino i risultati. Chwalinska è infatti una delle giocatrici che più hanno dovuto lottare lontano dal campo. Negli anni scorsi la polacca ha attraversato un lungo periodo segnato dalla depressione e da una crisi di fiducia, arrivando persino ad allontanarsi temporaneamente dal tennis professionistico. Quando sembrava aver ritrovato continuità, sono poi arrivati gli infortuni, che hanno rallentato ulteriormente la sua crescita e costretto la giocatrice a ripartire praticamente da zero più volte.

Classe 2001, mancina, Chwalinska è sempre stata considerata una delle promesse più interessanti del tennis polacco, anche più della pluri-campionessa Slam Iga Swiatek. Da junior aveva ottenuto risultati importanti e attirato l’attenzione degli addetti ai lavori per la qualità del suo tennis, ma il passaggio tra le professioniste si è rivelato molto più complicato del previsto. Tra problemi fisici e difficoltà personali, la sua carriera ha vissuto numerose frenate, impedendole di compiere quel salto di qualità che molti pronosticavano.

Il Roland Garros 2026 sta però cambiando tutto. Arrivata a Parigi senza particolari aspettative, ha superato le qualificazioni e poi ha iniziato a costruire una delle cavalcate più sorprendenti degli ultimi anni. A colpire non sono soltanto le vittorie, ma anche il modo in cui sono arrivate: Chwalinska non possiede la potenza delle migliori giocatrici del circuito, ma compensa con intelligenza tattica, varietà di colpi nel suo arsenale e una straordinaria capacità di togliere ritmo alle avversarie. Una combinazione che ha mandato in crisi molte delle favorite incontrate lungo il cammino.

Il suo torneo ha già avuto un impatto enorme anche dal punto di vista statistico. La polacca non si era mai spinta così lontano in un torneo così importante, mentre oggi si ritrova in semifinale e virtualmente proiettata nelle zone alte della classifica mondiale.

In un tennis femminile sempre più competitivo e imprevedibile, Maja Chwalinska rappresenta una delle storie più belle del 2026. Una giocatrice che ha attraversato momenti difficilissimi, che ha visto la propria carriera rallentare più volte e che ora, partendo dalle qualificazioni, si ritrova a un passo dalla finale del Roland Garros. Qualunque sarà il risultato delle prossime partite, la sua favola parigina è già entrata nella storia del torneo.