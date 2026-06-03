Roland Garros 2026, Shnaider piazza il colpo grosso: Sabalenka ko al terzo set

Diana Shnaider piazza il colpo grosso ed elimina la numero 1 del tabellone, Aryna Sabalenka, in un rimonta ricca di cuore nei quarti di finale del Roland Garros 2026. 3-6 7-5 6-0 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Per la classe 2004 si tratta della prima vittoria contro la tennista leader del WTA Tour e del primo approdo in una semifinale Slam. Per Sabalenka tanto rammarico per una ghiottissima occasione sprecata e un match, in totale controllo fino alla fine del secondo set, sciaguratamente buttato via, condizionato da un’improvvisa e inspiegabile frustrazione.

Il primo set è sembrato essere il presagio di una semplice giornata in ufficio per la bielorussa. Shnaider, totalmente privata delle proprie armi, ha subito il doppio break e ha concesso il primo parziale. Nella seconda frazione il copione è sembrato essere lo stesso, ma dal 4-1 3-0 Sabalenka ha spento la luce, è caduta in blackout e la russa, trascinata da un diritto sublime, ha ribaltato tutto, riaprendo di fatto le ostilità. Nel terzo set, poi, Shnaider ha cavalcato l’onda positiva, e messo in serie ben dieci game consecutivi contro la numero 1 al mondo, inerme e totalmente consegnata all’isteria (ultimo bagel subito al WTA 1000 di Dubai 2024 contro Vekic). Shnaider affronterà ora la sorpresa del torneo Maja Chwalinska per un posto in finale.