Mirra Andreeva campionessa al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Mirra Andreeva è la campionessa del Roland Garros 2026. La russa ha sconfitto in finale la rivelazione del torneo Maja Chwalinska. Per Andreeva si tratta del primo titolo Slam della carriera, alla prima finale. Con la vittoria del titolo la 2007 intasca €2,800,000 di montepremi e 2000 punti nel ranking WTA.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti/70 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti/240 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti/430 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti