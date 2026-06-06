Montepremi e PuntiRoland Garros

Mirra Andreeva campionessa al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Redazione
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Mirra Andreeva agli Internazionali d'Italia 2026
Mirra Andreeva - Foto FITP

Mirra Andreeva è la campionessa del Roland Garros 2026. La russa ha sconfitto in finale la rivelazione del torneo Maja Chwalinska. Per Andreeva si tratta del primo titolo Slam della carriera, alla prima finale.  Con la vittoria del titolo la 2007 intasca €2,800,000 di montepremi e 2000 punti nel ranking WTA.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO –  €130,000 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti

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