Andreeva vince il Roland Garros 2026: cosa cambia in classifica WTA?

Con il successo su Maya Chwalinska per 6-3 6-2 nella finale del Roland Garros 2026, Mirra Andreeva conquista il suo primo Slam in carriera. Da lunedì la russa farà un bel balzo in classifica, perché ricoprirà la posizione numero 6 (5751 punti) nel ranking mondiale La tennista classe 2007, con i 2000 punti guadagnati nello Slam parigino, si appresta, quindi, a sorpassare sia Elena Svitolina che Amanda Anisimova, ad una sola lunghezza dal suo best ranking, 5, del luglio 2025. Non molto lontana Jessica Pegula, a 100 punti di distanza. Nella Race verso le Finals, Andreeva sale al primo posto (4928 punti), superando Sabalenka, Rybakina, Svitolina e Pegula.

Prima bilancio stagionale

Si chiude una prima parte di 2026 soddisfacente a fasi alterne per la diciassettenne russa. Dopo un iniziale periodo avaro di successi nella stagione sul cemento, con il solo acuto nel WTA 500 di Adelaide in finale contro Victoria Mboko, Andreeva cambia radicalmente ritmo sulla terra rossa. Trionfa, infatti, nel WTA 500 di Linz superando nell’atto conclusivo Anastasia Potapova, raggiunge la finale del WTA 1000 di Madrid da cui esce sconfitta per mano di Marta Kostyuk, concludendo poi con il capolavoro parigino.

I punti da difendere nei mesi a venire non saranno molti, con i soli quarti di finale a Wimbledon dello scorso anno a frapporsi tra la russa ed un ulteriore salto di qualità (e classifica).