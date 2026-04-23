Jodar rimonta de Jong a Madrid, nona vittoria nelle prime 10 partite sulla terra in carriera

Al Masters 1000 di Madrid 2026, Rafael Jodar, alla sua prima partecipazione nel torneo di casa, ha vinto all’esordio rimontando l’olandese Jesper de Jong (n.109 ATP) con il punteggio di 2-6 7-5 6-4. Il talento classe 2006 ha centrato la nona vittoria nelle prime dieci partite disputate su terra rossa in carriera: una striscia cominciata all’ATP 250 di Marrakech, in cui lo spagnolo ha trionfato vincendo il suo primo titolo nel circuito maggiore. L’unica sconfitta è arrivata all’ATP 500 di Barcellona, in semifinale, per mano del francese Arthur Fils: 3-6 6-3 6-2 per il numero 25 del mondo che in finale ha battuto il russo Andrey Rublev in due set.

Qualche giorno fa, a proposito del suo feeling con questa superficie, ai microfoni di Puntodebreak, Jodar aveva detto: “Adoro scendere in campo sulla terra, ma credo che il mio gioco si adatti di più ai campi veloci”. Nella sua prima stagione sulla terra rossa a livello ATP, il numero 42 del mondo sta facendo vedere le sue doti anche sulla superficie, a detta sua, non prediletta. D’altronde, il binomio terra rossa-Spagna ha fatto la storia di questo sport e Jodar potrebbe diventare l’ennesimo mattatore spagnolo su questa superficie.