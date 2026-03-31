ATP 250 Marrakech 2026: giornata no per Cinà, out al primo turno

Federico Cinà il giorno dopo il suo 19esimo compleanno incappa in una giornata difficile all’ATP 250 di Marrakech 2026 e viene sconfitto 6-2 6-3 da Alexandre Muller (n. 94 ATP) al primo turno. Il transalpino ora attende il vincente della partita tra Vit Kopriva e Hamad Medjedovic. Per il palermitano la partita è stata caratterizzata da qualche difficoltà di troppo al servizio: 57% di prime palle in campo e solo il 20% di punti conquistati con la seconda. Dal canto suo, Muller non ha incantato particolarmente, ma ha sfruttato gli errori dell’azzurro.

Il match, in realtà, è iniziato a favore di Cinà che ha subito strappato il servizio al francese, portandosi sul 2-0. Da quel momento in poi, però, ha faticato enormemente a tenere i suoi turni di battuta perdendo 8 giochi consecutivi. Dal 2-0 e servizio si è dunque ritrovato sotto 2-6 0-2. Il secondo set è stato poi molto più equilibrato del primo, ma Cinà non ha trovato il modo di rimettere in parità il punteggio. Una giornata storta che fa parte della crescita di un giocatore che, con quella odierna, ha all’attivo appena 7 partite nei main draw ATP.