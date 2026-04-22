Masters 1000 Madrid 2026, Bonzi: “Battere Sinner? Non ho idea di come fare, devo provare a fare tutti ace o vincenti”

“Battere Sinner? Non ho idea di come fare. Magari giocherò solo palle corte oppure tirerò fortissimo, ma devo centrare il campo. Devo provare a fare solo ace e a tirare tutti vincenti”. Così, in zona mista, Benjamin Bonzi sulla sua possibile strategia per battere Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Il francese, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, è uscito indenne in tre set – 6-7(4) 7-6(4) 6-4 – nel match di esordio contro il connazionale Titouan Droguet. “Non vengo da settimane positive nel tour, sapevo prima del match che vincendo avrei affrontato Jannik, ma questo non ha cambiato il mio approccio alla partita di oggi. Ci siamo affrontati più volte in passato e sono state partite combattute, ma ora ha vinto tanti Slam ed è in una serie positiva quindi sarà differente. Cercherò di fare il mio meglio”, ha aggiunto il numero 104 ATP.