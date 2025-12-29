News

United Cup 2026: Paolini sbarcata a Perth (VIDEO)

Jasmine Paolini - Photo Courtesy of China Open
La stagione tennistica 2026 si apre ufficialmente con la United Cup, l’evento misto a squadre che vedrà varie nazionali darsi battaglia tra Perth e Sydney dal 2 all’11 gennaio 2026. Appena sbarcata in Australia Jasmine Paolini, che difenderà i colori azzurri insieme a Sara Errani, Andrea Vavassori, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli, prossimo all’arrivo a Perth.

LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’Italia si trova nel Gruppo C a Perth insieme a:

  • Svizzera con Stan Wawrinka e Belinda Bencic, due giocatori di grande esperienza
  • Francia  guidata da Arthur Rinderknech e Loïs Boisson.

UNITED CUP, IL FORMAT

La United Cup si distingue per il suo format misto e spettacolare, che combina ATP e WTA in un’unica competizione a squadre:

  • Fase a gironi: 18 nazioni divise in sei gruppi da tre, con round-robin a Perth e Sydney;
  • Accesso alla fase finale: le sei vincitrici dei gironi più le due migliori seconde avanzano ai quarti di finale.
  • Knockout: Dopo i quarti ci semifinali e finale a sede unica in programma a Sydney l’11 gennaio.

La United Cup permette ai giocatori di guadagnare punti nei rispettivi ranking e serve da perfetta preparazione in vista dell’Australian Open in programma dal 18 gennaio.

