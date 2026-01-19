Australian Open 2026: Stakusic lascia il campo in sedia a rotelle

Il caldo australiano ha messo fine anzitempo a un’altra partita dell’Australian Open 2026. Martina Stakusic è stata obbligata a ritirarsi nel match di primo turno contro la beniamina di casa Priscilla Hon. Dopo essersi accasciata al suolo in preda ai crampi sul 3-3, la canadese ha provato a stringere i denti ma dopo soli due game si è dovuta ritirare dato che non riusciva praticamente a muoversi. Talmente in difficoltà dal punto di vista fisico, ha lasciato il campo su una sedia a rotelle, molto dolorante e aiutata da una sportiva Hon, che l’ha accompagnata fuori.