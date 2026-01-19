News

Alcaraz rivede la sua prima partita con Sinner: “Me la ricordo bene, sapevo molto di lui” (VIDEO)

Carlos Alcaraz + Jannik Sinner - Cincinnati 2025 - PSNEWZ_SIPA_IPA
Dopo la vittoria al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Adam Walton, Carlos Alcaraz è stato protagonista di un momento amarcord. Nel corso di un’intervista, lo spagnolo ha rivisto alcuni video del suo primo match con Jannik Sinner, come mostrato su X da Tennis Channel.

La partita risale all’aprile del 2019, quando i due si incontrarono nel corso di un torneo Challenger a Villena, poco lontano da Alicante. All’epoca il murciano era ancora 15enne, mentre l’altoatesino aveva 17 anni, ad aggiudicarsi la vittoria fu Alcaraz con il punteggio di 6-2 3-6 6-3.

IL PRIMO INCONTRO

Mi ricordo molto bene di quella partita, Jannik stava crescendo, aveva vinto 3 o 4 Futures di fila” ha detto il numero 1 del mondo, aggiungendo: “Pensai semplicemente ‘Okay sarà dura’. Io non sapevo molto di lui e lui non sapeva molto di me”.  Descrivendo la partita Alcaraz ha raccontato: “Ci furono un sacco di alti e bassi da parte di entrambi, io vinsi il primo set, ma lui si aggiudicò facilmente il secondo”.

Sorridendo ha ammesso: “Giocammo su terra che all’epoca era la mia superficie preferita ed ero sicuramente più abituato di lui a giocare sul rosso”. Facendo un paragone tra 7 anni fa e oggi, Carlos ha detto: “Giochiamo con lo stesso stile, solo che oggi siamo 10 step avanti”.

L’ALCARAZ 15ENNE

Alcaraz ha concluso rispondendo ad una domanda su sé stesso da ragazzino: “Se potessi tornare indietro, all’Alcaraz 15enne direi di prendersi cura di tutti gli aspetti fuori dal campo. Tutto ciò che fai fuori dal campo poi si riflette sul tuo gioco”.

