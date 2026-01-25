Australian Open 2026, effetto caldo: crampi per Darderi durante un’intervista (VIDEO)

La giornata di sabato 24 gennaio è stata la più calda dell’Australian Open 2026. Lo ha dimostrato l’attivazione della Heat Policy, con la chiusura del tetto sui campi principali e lo stop a tutte le partite sui campi all’aperto, ma anche altri episodi che si sono verificati a Melbourne. Durante un’intervista, ad esempio, Luciano Darderi è stato improvvisamente vittima dei crampi.

L’azzurro stava parlando di Jannik Sinner, suo possibile prossimo avversario, quando a un tratto si è dovuto interrompere per via del dolore causato dai crampi. Guardando la reazione di Darderi, possiamo solo immaginare cosa abbia provato Sinner quando ha accusato i crampi durante il match, con tutta la tensione e il caldo del momento. Di seguito il video.