Sonmez nella storia: prima turca dell’Era Open a raggiungere il terzo turno in Australia

Zeynep Sönmez scrive la storia all’Australian Open 2026. La qualificata turca continua il suo cammino da sogno a Melbourne diventando la prima tennista turca dell’Era Open a raggiungere il terzo turno in terra Down Under.
Dopo aver sorpreso all’esordio la n.11 del mondo Ekaterina Alexandrova, Sönmez ha superato con autorità anche l’ungherese Anna Bondár per 6-2 6-4, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nelle qualificazioni. Per la 21enne si tratta della quinta vittoria consecutiva, con un solo set perso dall’inizio del torneo. Con questo risultato eguaglia quello di Wimbledon 2025, dove si fermò al terzo turno. Nel prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Yulia Putintseva ed Elsa Jacquemot, nel possibile ottavo di Jasmine Paolini.