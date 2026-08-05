Ritiro per Alcaraz da Cincinnati, cosa cambia in classifica ATP

Con il ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati 2026, Carlos Alcaraz non difenderà il titolo vinto nel 2025 e perderà 1000 punti in classifica ATP. A beneficiarne sarà Alexander Zverev che scarterà “solo” i 400 punti della semifinale. Attualmente lo spagnolo è tornato in seconda posizione grazie allo spostamento in avanti di qualche giorno del Masters 1000 di Montreal che ha visto proprio Zverev perdere i 400 punti della scorsa edizione, anche questi derivanti da una semifinale.

Controsorpasso in arrivo

Alcaraz è destinato a tornare dietro a Zverev, indipendentemente dai risultati del tedesco. Nel ranking di lunedì 4 agosto, infatti, lo scarto tra i due era di appena 40 punti: 8160 per Alcaraz, 8120 per Zverev. Anche in caso di uscita al secondo turno (ha un bye in quanto testa di serie) in Canada e rinuncia per qualsivoglia motivo al Masters 1000 di Cincinnati, Zverev recupererebbe ben 600 punti ai danni di Alcaraz. Tutti racchiusi nella differenza tra la vittoria del torneo di Alcaraz (1000) e la semifinale di Zverev (400).

Forte dei suoi 7160 punti, il murciano resterà saldamente al terzo posto del ranking ATP. Il primo inseguitore è Felix Auger-Aliassime a quota 4740. Il canadese scarterà i 200 punti ottenuti a Cincinnati 2025 (quarti di finale), scendendo virtualmente a 454o al netto del risultato che maturerà a Montreal. Se anche il canadese dovesse vincere entrambi i 1000 su cemento, raggiungerebbe quota 6540 punti e rimarrebbe alle spalle di Alcaraz. Troppo lontani per il sorpasso anche Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Non cambia nulla nemmeno nella solitaria corsa di Jannik Sinner, primo a quota 13.450.