Lehecka una certezza nei 1000 nel 2026: meglio solo Sinner e Zverev

Jiri Lehecka prosegue nella sua ottima annata sul fronte Masters 1000, ottenendo il successo nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal su Vit Kopriva in due comodi set. Con questo risultato il ceco diventa, assieme a Casper Ruud, il terzo giocatore per vittorie (12) nei Masters 1000 in questa stagione. Davanti a lui solo il dominatore del circuito Jannik Sinner con l’incredibile dato di 29 successi e il sempre costante Alexander Zverev con 18.

Evento cardine per il raggiungimento delle 12 vittorie è stato il Masters 1000 di Miami, dove, con una grande cavalcata, è giunto sino alla finale, sconfitto dal già citato altoatesino. Un altro buon percorso è stato quello del Masters 1000 di Madrid, nel quale si è spinto fino ai quarti di finale, battuto da Arthur Fils, così come nel Masters 1000 di Monte Carlo ha dovuto cedere il passo ad Alexander Bublik agli ottavi di finale. Più trascurabili le apparizioni a Roma (terzo turno) e ad Indian Wells (secondo turno).

Cambio in corsa

Fuori dal campo c’è stato un cambiamento non da poco: è, ormai, confermato l’arrivo di un nuovo allenatore. La figura in questione è quella di Frederic Fontang, che prende il posto di Michal Navratil, al termine di una collaborazione lunga otto anni. Il cinquantaseienne francese entra a far parte del team del ceco, dopo esser stato nell’angolo di Felix Auger-Aliassime per quasi dieci primavere e aver raggiunto con il canadese la quarta posizione nel ranking, oltre che due semifinali Slam. L’augurio di Lehecka sarà certamente quello di replicare, quantomeno, gli stessi risultati.