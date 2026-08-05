Masters 1000 Montreal 2026: sorpresa Cobolli, fuori già al secondo turno

Nulla da fare per Flavio Cobolli. É amaro l’inizio della stagione sul cemento nordamericano per l’azzurro, che viene superato da Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6(5) 7-6(2) nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal 2026. Non si può dire di certo che il tennista romano non ci abbia provato, ma in campo non si è vista la differenza di qualità (e di classifica) realmente esistente tra i due. L’inizio di match è di stampo tedesco, con un break in avvio di gara e un altro nel quinto game. Quando il primo parziale sembra esser scivolato via, l’italiano ottiene quattro giochi di fila e si rimette in carreggiata. Il tie break, però, si conclude a favore del numero 57 del mondo. Nel secondo set è, invece, Cobolli a partire meglio ma viene immediatamente ripreso dal suo avversario. L’allungo di Hanfmann nel sesto game sembra decisivo, ma l’azzurro, dopo aver annullato tre match point, strappa la battuta a zero e riprende il filo del discorso. Nonostante l’illusione del mini break iniziale, è ancora il tedesco ad imporsi nel tie break e a conquistare il passaggio al prossimo turno.

Alla terza sconfitta consecutiva, Cobolli sta, forse, pagando lo scotto dei lunghi cammini negli Slam (finale al Roland Garros, quarti a Wimbledon), non riuscendo a trovare la giusta lucidità per far proprie le partite. Hanfmann nel prossimo incontro, invece, affronterà il vincente della sfida tra Tomas Martin Etcheverry e Nuno Borges.