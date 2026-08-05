Masters 1000 Montreal 2026: ritiro per Diallo contro Darderi, motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Gabriel Diallo nel corso della sfida contro Luciano Darderi, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal 2026. Problemi alla gamba sinistra, già protetta da un tutore, per il canadese, che si è fermato nel corso del secondo set avanti 3-2, concludendo anticipatamente il match.

Ritiro Shapovalov, cosa succede con le scommesse

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Diallo perdente, Darderi vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è regolarmente concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.