Masters 1000 Cincinnati 2026: ritiro per Alcaraz, non difenderà il titolo

La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del Masters 1o00 di Cincinnati 2026: Carlos Alcaraz ha deciso per il ritiro dal secondo appuntamento dello swing nordamericano. Nei giorni scorsi lo spagnolo si era rivisto in allenamento ad alta intensità e ci si poteva dunque aspettare un rientro sul cemento di Cincinnati, torneo di cui Alcaraz è campione in carica. Nel 2025 approfittò del ritiro di Jannik Sinner in finale per aggiudicarsi il trofeo, perderà 1000 punti nel ranking.

“Auguriamo il meglio al nostro campione del 2025 nel suo percorso di recupero, non vediamo l’ora di vederti l’anno prossimo” è la nota con cui i profili social del Masters 1000 di Cincinnati hanno accompagnato la notizia del ritiro di Alcaraz. Il classe 2003 murciano non disputa una partita ufficiale dallo scorso 14 aprile, quando sconfisse Otto Virtanen al primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. La stagione che era iniziata con la vittoria dell’Australian Open e il completamento del Career Grand Slam, si è trasformata nello stop forzato più lungo della carriera di Alcaraz. Rimane da capire se lo spagnolo riuscirà a recuperare in tempo per lo US Open, altro importante appuntamento di cui è campione in carica.