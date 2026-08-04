US Open, Sabalenka: “Con Djokovic puntiamo al titolo nel doppio misto”

Il conto alla rovescia verso il torneo di doppio misto degli US Open 2026 è già iniziato e, tra le coppie più attese, c’è senza dubbio quella formata da Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. La fuoriclasse bielorussa, quattro volte campionessa Slam in singolare, ha parlato delle ambizioni del duo, senza nascondere l’obiettivo di conquistare il titolo.

La numero uno del mondo, che ha disputato il doppio misto una sola volta in carriera a Wimbledon 2019, ha dichiarato: “Con Djokovic puntiamo al titolo. Sarà divertente tornare a giocare il doppio misto al suo fianco“. Nel tabellone del doppio misto, annunciato nei giorni scorsi, saranno presenti anche Lorenzo Musetti e Anna Kalinskaya, oltre ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori, pronti a difendere il titolo. Le parole di Sabalenka confermano dunque l’entusiasmo con cui la bielorussa si appresta a vivere questa nuova esperienza nel doppio misto, in attesa dell’inizio del torneo newyorkese.