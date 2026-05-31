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Roland Garros 2026: Sorana Cirstea torna ai quarti di finale dopo 17 anni

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Sorana Cirstea agli Internazionali d'Italia 2026
Sorana Cirstea - Foto FITP

Sorana Cirstea, battendo Xiyu Wang 6-3 7-6(3), ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2026. Curiosamente, è stata la più lunga attesa tra i due primi quarti di finale in singolare in uno stesso Slam nell’era Open. È infatti tornata in questa fase del torneo dopo ben 17 anni dalla prima volta, quando nel 2009 superò Jelena Jankovic per poi arrendersi a Samantha Stosur. In quell’occasione, la classe 1990 diventò la prima giocatrice nata negli anni ’90 a raggiungere i quarti di finale in uno Slam.

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