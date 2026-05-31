Challenger 75 Vicenza 2026: Vasamì battuto in finale da Neumayer, ma con best ranking e prima finale in carriera

Lukas Neumayer batte Jacopo Vasamì 6-2 6-2 e vince il Challenger 75 di Vicenza 2026 . L’austriaco torna dunque su un trono Challenger per la seconda volta in carriera: ci era già riuscito proprio in Italia, a Barletta, nel Challenger 75 di questa primavera . La testa di serie numero 7 del torneo farà un balzo di circa 23 posizioni in classifica mondiale (attualmente numero 164 nel live ranking ATP).

È da subito una partita difficile per l’azzurro: ha dovuto infatti fronteggiare palla break in tutti i game al servizio nel primo set. L’equilibrio nel gioco è stato rotto dai punti importanti in cui l’austriaco si è dimostrato comprensibilmente più solido del classe 2007. Il break in apertura di secondo set ottenuto da Neumayer gli ha poi spianato la strada fino alla vittoria finale.