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Challenger 75 Vicenza 2026: Vasamì battuto in finale da Neumayer, ma con best ranking e prima finale in carriera

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Jacopo Vasamì - foto Panunzio
Jacopo Vasamì - foto Panunzio

Lukas Neumayer batte Jacopo Vasamì 6-2 6-2 e vince il Challenger 75 di Vicenza 2026. L’austriaco torna dunque su un trono Challenger per la seconda volta in carriera: ci era già riuscito proprio in Italia, a Barletta, nel Challenger 75 di questa primavera. La testa di serie numero 7 del torneo farà un balzo di circa 23 posizioni in classifica mondiale (attualmente numero 164 nel live ranking ATP).

Per l’italiano si tratta comunque di una settimana estremamente positiva: è arrivata la prima finale a livello Challenger, addolcita dall’ingresso in top 400 con best ranking in carriera intorno alla posizione 350, in attesa delle altre finali di questa settimana.

È da subito una partita difficile per l’azzurro: ha dovuto infatti fronteggiare palla break in tutti i game al servizio nel primo set. L’equilibrio nel gioco è stato rotto dai punti importanti in cui l’austriaco si è dimostrato comprensibilmente più solido del classe 2007. Il break in apertura di secondo set ottenuto da Neumayer gli ha poi spianato la strada fino alla vittoria finale.

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