Challenger 125 Perugia 2026, Pellegrino: “Obiettivo primi 100 ma senza obblighi. Che emozioni a Roma e Parigi”

Andrea Pellegrino è arrivato a Perugia per difendere il suo titolo al Challenger 125 umbro : “Tornare qui è una sensazione molto bella perché l‘anno scorso ho vissuto una bellissima settimana a Perugia, uno dei miei Challenger preferiti, sia come condizioni di gioco che come ambiente. Sono molto contento di essere tornato, spero di fare un bel torneo ”. Nonostante il periodo positivo e il titolo da difendere, l’azzurro non si vuole mettere ulteriori pressioni addosso: “Non sento responsabilità, mi sento abbastanza tranquillo. Sto vivendo un momento positivo, ma non sto giocando per difendere punti o con l’ossessione di farli , ma solo con l’obiettivo di migliorare, stare bene in campo e fare il massimo, che è quello che porta a vincere le partite. Pensare di dover difendere titoli o punti porta solo stress e non sento questa pressione”.

FORMA SMAGLIANTE

Pellegrino viene dal miglior momento della sua carriera: dopo il primo ottavo di finale in un Masters 1000 ottenuto a Roma, è arrivata anche la prima partecipazione al tabellone principale di un Grand Slam, il tutto corredato dal best ranking (attualmente 115 nel live ranking ATP): “Non è successo per caso, dietro a dei buoni risultati c’è sempre un lungo percorso fatto di anni di lavoro. Capita che maturi tutto nello stesso momento ma è tutto frutto di un periodo lungo. Già dalla preparazione a fine 2025, oltre che nei primi tornei giocati quest’anno, mi sentivo molto bene a livello fisico, tennistico ma soprattutto mentale. Mi sono sentito più tranquillo in campo e sono riuscito a gestire in modo migliore tutto quello che circonda un torneo”.

Non è però ancora riuscito a metabolizzare le ultime imprese: “In questo periodo ho vissuto delle emozioni bellissime, ma non ho ancora avuto il tempo di realizzarle perché non mi sono mai fermato: da Roma sono andato subito a Parigi e poi dopo un solo giorno a casa ho ricominciato ad allenarmi, e ora eccomi qui. Mi godo il periodo positivo, spero di continuare a fare meglio, è vero che sono state settimane positive ma bisogna continuare così”.