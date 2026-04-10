Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Sinner: “Molto contento del torneo che ho fatto”

“Auger-Aliassime è un avversario che conosco piuttosto bene. Ho giocato tre partite diverse in questo torneo: la prima contro un mancino e nella seconda non c’era molto ritmo. Penso che i riscontri siano buoni”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa, dopo il successo in due set su Felix Auger-Aliassime – con il punteggio di 6-3 6-4 – nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. “Sto cercando di abituarmi alla scivolata, ai movimenti e al modo di giocare su terra. È tutto molto diverso rispetto ai tornei precedenti. Su alcuni aspetti dobbiamo sicuramente lavorare, ma abbiamo notato diverse cose che funzionano bene. Lavoreremo su tutto alla fine del torneo”, prosegue l’altoatesino, che si giocherà un posto in finale con Alexander Zverev. Indipendentemente dall’esito del match con il tedesco, sconfitto dall’azzurro sia nel Masters 1000 di Indian Wells che di Miami, Sinner si dice già ampiamente soddisfatto del proprio percorso nel Principato: “Sono molto contento del mio torneo su terra. Qualunque sarà l’esito del match di domani sarò contento, poi vedremo come andrà”.