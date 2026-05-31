Roland Garros 2026: Kostyuk piega Swiatek e vola per la prima volta ai quarti a Parigi

Sarà tempo di prime volte per Marta Kostyuk. La tennista ucraina supera Iga Swiatek con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros. Un risultato storico per la numero 15 del mondo, che fino a oggi aveva raggiunto i quarti di finale di uno Slam soltanto agli Australian Open 2024, dove venne fermata da Coco Gauff.

Per Kostyuk si tratta anche della prima vittoria in carriera contro la polacca, che conduceva 3-0 nei precedenti. Un successo che conferma l’eccellente momento di forma dell’ucraina, allunga cosi la sua striscia aperta così 15 vittorie consecutive iniziata con il trionfo al WTA 250 di Rouen e proseguita con il titolo conquistato al WTA 1000 di Madrid.

Il primo set è caratterizzato da grande equilibrio. A fare la differenza è però il dodicesimo gioco, quando l’ucraina trova il break decisivo che le permette di chiudere il parziale per 7-5. Nel secondo set Kostyuk e infila una serie di sei giochi consecutivi che le consentono di chiudere il set per 6-1 e di completare una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Grazie a questo successo, l’ucraina accede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros, dove affronterà la vincente della sfida tra Elina Svitolina e Belinda Bencic.