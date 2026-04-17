Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Madrid 2026

Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid 2026, torneo in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Il serbo, dopo aver saltato sia il Masters 1000 di Miami che il Masters 1000 di Monte-Carlo, non sarà presente nemmeno al secondo appuntamento 1000 su terra battuta del 2026. “Novak Djokovic, tre volte vincitore del torneo, non potrà partecipare a questa edizione. Speriamo di rivederlo presto in campo e di vederlo giocare altre volte qui”, il messaggio sulla pagina Instagram del torneo spagnolo. Solamente due le apparizioni in campo nel 2026 per il serbo, in tabellone solamente all’Australian Open (ko in finale contro Alcaraz) e al Masters 1000 di Indian Wells (ko agli ottavi con Draper). “Masters 1000 di Madrid? Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò”, aveva detto giovedì sera il 24 volte campione Slam al termine della sfida di Eurolega tra Real Madrid-Stella Rossa.