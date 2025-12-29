Djokovic premiato con il Globe Sports Awards: ”Ricevere questo premio è una piacevole sorpresa”

Se non fosse ancora abbastanza, Novak Djokovic è stato celebrato con l’ennesimo riconoscimento della sua carriera. Il 28 dicembre, a Dubai, ha ottenuto il primo ‘Globe Sports Awards‘ della storia, un premio inserito nell’ambito dei ‘Globe Soccer Awards’, istituito per lodare la determinazione e la tenacia di atleti al di fuori dell’ambito calcistico.

DA CR7 A DJOKOVIC

È stato coinvolto nella cerimonia anche il cinque volte pallone d’Oro e leggenda del calcio Cristiano Ronaldo, ex Real Madrid e il solo in grado di portare il Portogallo sul tetto d’Europa, su cui il serbo si esprime così: “Ricevere questo premio è una piacevole sorpresa, ed è un sogno riceverlo proprio da Cristiano Ronaldo, che sono grato di poter considerare un amico, oltre che una grande inspirazione”. I due sono stati visti molto spesso dialogare nei più disparati ambiti, segno dell’amicizia che li lega, e, come più volte ricordato da entrambi, dai valori che li accomunano. Infine, il 24 volte campione Slam sottolinea di come abbiano, sia lui che il portoghese, affrontato numerosi ostacoli nel corso delle loro infinite carriere per raggiungere i grandi traguardi per cui si sono contraddistinti: ”Tutti aspiriamo, a vincere trofei, ma ciò che fronteggiamo spesso non si nota”.