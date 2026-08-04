Swiatek seconda per percentuale di vittorie nei 1000: davanti a lei solo Serena Williams

Iga Swiatek inizia al meglio la stagione sul cemento nordamericano e batte, non senza difficoltà, Sara Bejlek nel secondo turno del WTA 1000 di Toronto 2026. La costanza della tennista polacca nel corso degli ultimi anni è testimoniata da un particolare dato: è, infatti, la seconda giocatrice per percentuale di vittorie (79,8%) nei 1000 dall’introduzione della suddetta categoria, a fronte di 139 vittorie e 35 sconfitte. L’unica che si pone davanti a lei è la solita Serena Williams, con l’80,4% di vittorie. In questo senso, l’ultimo trionfo della Swiatek è arrivato quasi un anno fa, nello scorso agosto a Cincinnati, in finale contro Jasmine Paolini.