Masters 1000 Montreal 2026: ritiro per Shapovalov contro Svajda, motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Denis Shapovalov nel corso della sfida contro Zachary Svajda, valida per il primo turno del Masters 1000 di Montreal 2026. Problemi all’anca per il canadese, che si è fermato nel corso del terzo set sotto 3-0 e concludendo anticipatamente il match.

Ritiro Shapovalov, cosa succede con le scommesse

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Shapovalov perdente, Svajda vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale e al secondo parziale, che si sono regolarmente conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.