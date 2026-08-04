Entry List qualificazioni Us Open maschile e femminile: partecipanti e italiani impegnati

Le entry list delle qualificazioni del torneo maschile e femminile degli Us Open 2026, in programma dal 24 al 28 agosto. Come sempre molto numerosa la pattuglia azzurra che si presenta al via per le qualificazioni di un major. A New York c’è anche un esordio, ovvero quello di Jennifer Ruggeri nel draw femminile. Di seguito le entry list complete delle qualificazioni degli Us Open.
ENTRY LIST MAIN DRAW US OPEN M.
ENTRY LIST MAIN DRAW US OPEN F.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI US OPEN UOMINI 2026
Gea,Arthur FRA 82
Diaz Acosta,Facundo ARG 84
Wong,Coleman HKG 92
Gaston,Hugo FRA 96
Damm,Martin USA 100
Bonzi,Benjamin FRA 103
PR Taberner,Carlos ESP 107
Samuel,Toby GBR 109
Fearnley,Jacob GBR 110
Svrcina,Dalibor CZE 111
Kypson,Patrick USA 112
Zheng,Michael USA 113
Virtanen,Otto FIN 114
Spizzirri,Eliot USA 115
Wu,Yibing CHN 116
Mochizuki,Shintaro JPN 117
Bu,Yunchaokete CHN 118
Droguet,Titouan FRA 119
Gaubas,Vilius LTU 120
Jacquet,Kyrian FRA 121
Sweeny,Dane AUS 122
Piros,Zsombor HUN 123
Rocha,Henrique POR 125
Ofner,Sebastian AUT 126
Llamas Ruiz,Pablo ESP 127
Mejia,Nicolas COL 129
Basilashvili,Nikoloz GEO 130
Heide,Gustavo BRA 131
Rodionov,Jurij AUT 132
O’Connell,Christopher AUS 133
Pellegrino,Andrea ITA 134
Muller,Alexandre FRA 135
Garin,Cristian CHI 136
Dimitrov,Grigor BUL 137
Popyrin,Alexei AUS 139
Travaglia,Stefano ITA 140
Dellien,Hugo BOL 141
Draper,Jack GBR 143
McDonald,Mackenzie USA 144
Barrios Vera,Tomas CHI 145
Basavareddy,Nishesh USA 146
Skatov,Timofey KAZ 147
Hong,Seongchan KOR 147 PR
Martinez,Pedro ESP 148
Lajovic,Dusan SRB 149
Rodesch,Chris LUX 150
Gigante,Matteo ITA 150 PR
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 151
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 152
Kwon,Soonwoo KOR 153
Kolar,Zdenek CZE 154
Sakellaridis,Stefanos GRE 155
Zhang,Zhizhen CHN 156
Lajal,Mark EST 157
Bolt,Alex AUS 158
Tabur,Clement FRA 159
Tomic,Bernard AUS 160
Maestrelli,Francesco ITA 161
Harris,Billy GBR 162
Meligeni Alves,Felipe BRA 162 PR
Gojo,Borna CRO 163
Nardi,Luca ITA 164
Sakamoto,Rei JPN 165
Glinka,Daniil EST 166
Onclin,Gauthier BEL 167
Boyer,Tristan USA 168
Neumayer,Lukas AUT 169
Cecchinato,Marco ITA 170
Alcala Gurri,Max ESP 171
Pinnington Jones,Jack GBR 172
PR Coria,Federico ARG 172
Bueno,Gonzalo PER 173
Gomez,Federico Agustin ARG 174
Galarneau,Alexis CAN 175
Bertola,Remy SUI 176
Cina,Federico ITA 178
Harris,Lloyd RSA 179
Mikrut,Luka CRO 180
Mmoh,Michael USA 181
Schwaerzler,Joel AUT 182
Daniel,Taro JPN 183
Moller,Elmer DEN 184
Gentzsch,Tom GER 185
Moreno De Alboran,Nicolas USA 185 PR
Jorda Sanchis,David ESP 186
Schoolkate,Tristan AUS 187
Carballes Baena,Roberto ESP 188
Sachko,Vitaliy UKR 189
Blanchet,Ugo FRA 190
Midon,Lautaro ARG 191
Cadenasso,Gianluca ITA 192
Dedura,Diego GER 193
Echargui,Moez TUN 194
Smith,Keegan USA 195
Nishioka,Yoshihito JPN 196
Smith,Colton USA 197
Giustino,Lorenzo ITA 198
Broady,Liam GBR 199
Seyboth Wild,Thiago BRA 200
Wendelken,Harry GBR 201
Chidekh,Clement FRA 202
Rincon,Daniel ESP 203
Pavlovic,Luka FRA 204
Kym,Jerome SUI 205
Martin Tiffon,Pol ESP 206
Djere,Laslo SRB 207
Ymer,Elias SWE 208
Draxl,Liam CAN 209
Noguchi,Rio JPN 210
Squire,Henri GER 211
Kouame,Moise FRA 212
Guerrieri,Andrea ITA 213
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 214
Coppejans,Kimmer BEL 215
Shick,Braden USA 216
Searle,Henry GBR 217
Gill,Felix GBR 218
Passaro,Francesco ITA 219
Added,Dan FRA 220
ALTERNATES
1 Blanch,Darwin (1) USA 221
2 Den Ouden,Guy (1) NED 222
3 Olivieri,Genaro Alberto (1) ARG 223
4 Holmgren,August (1) DEN 224
5 Crawford,Oliver (1) GBR 225
6 Napolitano,Stefano (1) ITA 226
7 Bailly,Gilles Arnaud (1) BEL 227
PR 8 Dougaz,Aziz (1) TUN 227
9 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 228
10 Justo,Guido Ivan (1) ARG 229
11 Feldbausch,Kilian (1) SUI 230
12 Kasnikowski,Maks (1) POL 231
13 Varillas,Juan Pablo (1) PER 232
14 Roncadelli,Franco (1) URU 233
15 Nagal,Sumit (1) IND 235
16 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 236
17 Brancaccio,Raul (1) ITA 237
18 Clarke,Jay (1) GBR 238
19 McCabe,James (1) AUS 239
20 Debru,Gabriel (1) FRA 239 PR
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI US OPEN DONNE 2026
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