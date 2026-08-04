Entry List qualificazioni Us Open maschile e femminile: partecipanti e italiani impegnati

Le entry list delle qualificazioni del torneo maschile e femminile degli Us Open 2026, in programma dal 24 al 28 agosto. Come sempre molto numerosa la pattuglia azzurra che si presenta al via per le qualificazioni di un major. A New York c’è anche un esordio, ovvero quello di Jennifer Ruggeri nel draw femminile. Di seguito le entry list complete delle qualificazioni degli Us Open.

ENTRY LIST MAIN DRAW US OPEN M.

ENTRY LIST MAIN DRAW US OPEN F.

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2026

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI US OPEN UOMINI 2026

Gea,Arthur FRA 82

Diaz Acosta,Facundo ARG 84

Wong,Coleman HKG 92

Gaston,Hugo FRA 96

Damm,Martin USA 100

Bonzi,Benjamin FRA 103

PR Taberner,Carlos ESP 107

Samuel,Toby GBR 109

Fearnley,Jacob GBR 110

Svrcina,Dalibor CZE 111

Kypson,Patrick USA 112

Zheng,Michael USA 113

Virtanen,Otto FIN 114

Spizzirri,Eliot USA 115

Wu,Yibing CHN 116

Mochizuki,Shintaro JPN 117

Bu,Yunchaokete CHN 118

Droguet,Titouan FRA 119

Gaubas,Vilius LTU 120

Jacquet,Kyrian FRA 121

Sweeny,Dane AUS 122

Piros,Zsombor HUN 123

Rocha,Henrique POR 125

Ofner,Sebastian AUT 126

Llamas Ruiz,Pablo ESP 127

Mejia,Nicolas COL 129

Basilashvili,Nikoloz GEO 130

Heide,Gustavo BRA 131

Rodionov,Jurij AUT 132

O’Connell,Christopher AUS 133

Pellegrino,Andrea ITA 134

Muller,Alexandre FRA 135

Garin,Cristian CHI 136

Dimitrov,Grigor BUL 137

Popyrin,Alexei AUS 139

Travaglia,Stefano ITA 140

Dellien,Hugo BOL 141

Draper,Jack GBR 143

McDonald,Mackenzie USA 144

Barrios Vera,Tomas CHI 145

Basavareddy,Nishesh USA 146

Skatov,Timofey KAZ 147

Hong,Seongchan KOR 147 PR

Martinez,Pedro ESP 148

Lajovic,Dusan SRB 149

Rodesch,Chris LUX 150

Gigante,Matteo ITA 150 PR

Prado Angelo,Juan Carlos BOL 151

Budkov Kjaer,Nicolai NOR 152

Kwon,Soonwoo KOR 153

Kolar,Zdenek CZE 154

Sakellaridis,Stefanos GRE 155

Zhang,Zhizhen CHN 156

Lajal,Mark EST 157

Bolt,Alex AUS 158

Tabur,Clement FRA 159

Tomic,Bernard AUS 160

Maestrelli,Francesco ITA 161

Harris,Billy GBR 162

Meligeni Alves,Felipe BRA 162 PR

Gojo,Borna CRO 163

Nardi,Luca ITA 164

Sakamoto,Rei JPN 165

Glinka,Daniil EST 166

Onclin,Gauthier BEL 167

Boyer,Tristan USA 168

Neumayer,Lukas AUT 169

Cecchinato,Marco ITA 170

Alcala Gurri,Max ESP 171

Pinnington Jones,Jack GBR 172

PR Coria,Federico ARG 172

Bueno,Gonzalo PER 173

Gomez,Federico Agustin ARG 174

Galarneau,Alexis CAN 175

Bertola,Remy SUI 176

Cina,Federico ITA 178

Harris,Lloyd RSA 179

Mikrut,Luka CRO 180

Mmoh,Michael USA 181

Schwaerzler,Joel AUT 182

Daniel,Taro JPN 183

Moller,Elmer DEN 184

Gentzsch,Tom GER 185

Moreno De Alboran,Nicolas USA 185 PR

Jorda Sanchis,David ESP 186

Schoolkate,Tristan AUS 187

Carballes Baena,Roberto ESP 188

Sachko,Vitaliy UKR 189

Blanchet,Ugo FRA 190

Midon,Lautaro ARG 191

Cadenasso,Gianluca ITA 192

Dedura,Diego GER 193

Echargui,Moez TUN 194

Smith,Keegan USA 195

Nishioka,Yoshihito JPN 196

Smith,Colton USA 197

Giustino,Lorenzo ITA 198

Broady,Liam GBR 199

Seyboth Wild,Thiago BRA 200

Wendelken,Harry GBR 201

Chidekh,Clement FRA 202

Rincon,Daniel ESP 203

Pavlovic,Luka FRA 204

Kym,Jerome SUI 205

Martin Tiffon,Pol ESP 206

Djere,Laslo SRB 207

Ymer,Elias SWE 208

Draxl,Liam CAN 209

Noguchi,Rio JPN 210

Squire,Henri GER 211

Kouame,Moise FRA 212

Guerrieri,Andrea ITA 213

Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 214

Coppejans,Kimmer BEL 215

Shick,Braden USA 216

Searle,Henry GBR 217

Gill,Felix GBR 218

Passaro,Francesco ITA 219

Added,Dan FRA 220

ALTERNATES

1 Blanch,Darwin (1) USA 221

2 Den Ouden,Guy (1) NED 222

3 Olivieri,Genaro Alberto (1) ARG 223

4 Holmgren,August (1) DEN 224

5 Crawford,Oliver (1) GBR 225

6 Napolitano,Stefano (1) ITA 226

7 Bailly,Gilles Arnaud (1) BEL 227

PR 8 Dougaz,Aziz (1) TUN 227

9 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 228

10 Justo,Guido Ivan (1) ARG 229

11 Feldbausch,Kilian (1) SUI 230

12 Kasnikowski,Maks (1) POL 231

13 Varillas,Juan Pablo (1) PER 232

14 Roncadelli,Franco (1) URU 233

15 Nagal,Sumit (1) IND 235

16 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 236

17 Brancaccio,Raul (1) ITA 237

18 Clarke,Jay (1) GBR 238

19 McCabe,James (1) AUS 239

20 Debru,Gabriel (1) FRA 239 PR

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI US OPEN DONNE 2026

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