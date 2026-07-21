Entry List femminile Us Open 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo femminile degli Us Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Come già accaduto negli altri tre Slam stagionali, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due azzurre ammesse di diritto nel tabellone principale. La speranza è che possa aggiungersi qualche altra giocatrice dalle qualificazioni, dove saranno diverse le nostre atlete presenti. Ovviamente presenti e iscritte di diritto tutte le top players, con qualche assenza solo tra le lungodegenti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 degli Us Open.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST US OPEN DONNE
Sabalenka, Aryna 1
Rybakina, Elena KAZ 2
Pegula, Jessica USA 3
Gauff, Coco USA 4
Andreeva, Mirra 5
Muchova, Karolina CZE 6
Noskova, Linda CZE 7
Swiatek, Iga POL 8
Anisimova, Amanda USA 9
Svitolina, Elina UKR 10
Kostyuk, Marta UKR 11
Osaka, Naomi JPN 13
Bencic, Belinda SUI 14
Paolini, Jasmine ITA 15
Jovic, Iva USA 16
Cirstea, Sorana ROU 17
Shnaider, Diana 18
Alexandrova, Ekaterina 19
Kalinskaya, Anna 20
Bouzkova, Marie CZE 21
Chwalinska, Maja POL 22
Keys, Madison USA 23
Mertens, Elise BEL 24
Fernandez, Leylah CAN 25
Navarro, Emma USA 26
Potapova, Anastasia 27
Eala, Alexandra PHI 28
Ostapenko, Jelena LAT 29
Tauson, Clara DEN 30
Li, Ann USA 31
Krejcikova, Barbora CZE 32
Siniakova, Katerina CZE 34
Vekic, Donna CRO 35
Cristian, Jaqueline ROU 36
Sakkari, Maria GRE 37
Tjen, Janice INA 39
Wang, Xinyu CHN 40
Bucsa, Cristina ESP 41
Bejlek, Sara CZE 42
Bartunkova, Nikola CZE 43
Frech, Magdalena POL 44
Marcinko, Petra CRO 45
Kessler, McCartney USA 46
Golubic, Viktorija SUI 47
Sonmez, Zeynep TUR 48
Valentova, Tereza CZE 49
Ruzic, Antonia CRO 50
Linette, Magda POL 51
Oliynykova, Oleksandra UKR 52
Osorio, Camila COL 53
Snigur, Daria UKR 54
Sherif, Mayar EGY 55
Zhang, Shuai CHN 56
Kalinina, Anhelina UKR 57
Stearns, Peyton USA 58
Starodubtseva, Yuliia UKR 59
Bouzas Maneiro, Jessica ESP 60
Parry, Diane FRA 61
Kasatkina, Daria AUS 62
Pliskova, Karolina CZE 63
Valentova, Tereza CZE 64
Birrell, Kimberly AUS 65
Krueger, Ashlyn USA 66
Parks, Alycia USA 67
Boulter, Katie GBR 68
Cocciaretto, Elisabetta ITA 69
Samsonova, Liudmila 70
Gibson, Talia AUS 71
Udvardy, Panna HUN 72
Ruse, Elena-Gabriela ROU 73
Tagger, Lilli AUT 74
Korneeva, Alina 75
Maria, Tatjana GER 76
Joint, Maya AUS 77
Rakhimova, Kamilla UZB 78
Putintseva, Yulia KAZ 79
Kraus, Sinja AUT 80
Korpatsch, Tamara GER 81
Tararudee, Lanlana THA 82
Begu, Irina-Camelia ROU 82
Townsend, Taylor USA 83
Timofeeva, Maria UZB 84
Zarazua, Renata MEX 85
Lys, Eva GER 86
Sierra, Solana ARG 87
Ito, Aoi JPN 87
Yastremska, Dayana UKR 88
Siegemund, Laura GER 89
Teichmann, Jil SUI 89
Wang, Xiyu CHN 90
Waltert, Simona SUI 91
Vandewinkel, Hanne BEL 92
Badosa, Paula ESP 93
Tomljanovic, Ajla AUS 94
Volynets, Katie USA 95
Arango, Emiliana COL 96
Bondar, Anna HUN 97
Selekhmeteva, Oksana ESP 98
Erjavec, Veronika SLO 100
Sawangkaew, Mananchaya THA 100
Quevedo, Kaitlin ESP 101
Zakharova, Anastasia 102
ALTERNATES
1 Seidel, Ella GER 103
2 Jacquemot, Elsa FRA 104
3 Blinkova, Anna 105
4 Vidmanova, Darja CZE 106
5 Podoroska, Nadia ARG 106
6 Grabher, Julia AUT 107
7 Kenin, Sofia USA 108
8 Semenistaja, Darja LAT 109
9 Uchijima, Moyuka JPN 110
10 Kudermetova, Polina UZB 111