Entry List Atp Challenger 2026 – Week 32: Todi, Amburgo, Brownsburg, Astana

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 32 (10-16 agosto 2026). Evento clou della settimana senz’altro il torneo di Todi, ormai appuntamento fisso dell’estate challenger italiana. E tanti sono gli azzurri anche quest’anno ammessi direttamente in tabellone, in attesa dell’annuncio delle wild card. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la trentaduesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 32 (10-16 AGOSTO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TODI
Travaglia, Stefano ITA 143
Neumayer, Lukas AUT 172
Cecchinato, Marco ITA 173
Gomez, Federico ARG 191
Passaro, Francesco ITA 200
Sanchez Izquierdo, Nikolas ESP 214
Reis Da Silva, Joao Lucas BRA 245
Boscardin Dias, Pedro BRA 256
Barrena, Alex ARG 263
Ribecai, Michele ITA 267
Hardt, Nick DOM 274
Varillas, Juan Pablo PER 275
Seyboth Wild, Thiago BRA 276
Torres, Juan Bautista ARG 283
Damas, Miguel ESP 286
Galán, Daniel COL 287
Kopp, Sandro AUT 289
Bondioli, Federico ITA 290
Romano, Filippo ITA 300
Vasami, Jacopo ITA JR 2
Mrva, Maxim CZE 303
ALTERNATES
Mrva, Maxim CZE 303
Michalski, Daniel POL 304
Ajdukovic, Duje CRO 306
Ambrogi, Luciano Emanuel ARG 313
Faurel, Thomas FRA 314
Dalla Valle, Enrico ITA 325
Mena, Facundo ARG 332
Dellien, Murkel BOL 334
Roca Batalla, Oriol ESP 344
Forejtek, Jonas CZE 348
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BROWNSBURG
Mejia, Nicolas COL 136
Heide, Gustavo BRA 137
Garin, Cristian CHI 141
Basavareddy, Nishesh USA 146
Draper, Jack GBR 147
Maestrelli, Francesco ITA 149
Echargui, Moez TUN 151
Rodesch, Chris LUX 153
Harris, Billy GBR 155
Schoolkate, Tristan AUS 160
Nardi, Luca ITA 164
Sakamoto, Rei JPN 165
Bolt, Alex AUS 167
Glinka, Daniil EST 168
Gojo, Borna CRO 169
Tomic, Bernard AUS 170
Pinnington Jones, Jack GBR 171
Smith, Colton USA 174
Blanchet, Ugo FRA 176
Onclin, Gauthier BEL 178
Cinà, Federico ITA 184
ALTERNATES
Schwarzler, Joel AUT 185
Harris, Lloyd RSA 186
Jorda Sanchis, David ESP 188
Ymer, Elias SWE 197
Broady, Liam GBR 203
Wendelken, Harry GBR 204
Chidekh, Clément FRA 208
Smith, Keegan USA 209
Hsu, Yu Hsiou TPE 210
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 AMBURGO
Piros, Zsombor HUN 119
Gaubas, Vilius LTU 128
Mikrut, Luka CRO 175
Carballés Baena, Roberto ESP 177
Alcalá Gurri, Max ESP 181
Gentzsch, Tom GER 189
Moller, Elmer DEN 190
Sachko, Vitaliy UKR 195
Kym, Jerome SUI 198
Giustino, Lorenzo ITA 201
Taberner, Carlos ESP 202
Squire, Henri GER 218
Nagal, Sumit IND 230
Brancaccio, Raul ITA 231
Tseng, Chun-Hsin TPE 236
Nedic, Andrej BIH 238
Houkes, Max NED 241
Gadamauri, Buvaysar BEL 251
Dietrich, Dylan SUI CO 1
McDonald, Niels GER JR 10
Dedura, Diego GER 252
ALTERNATES
Dedura, Diego GER 252
Dodig, Matej CRO 258
Krumich, Martin CZE 260
Cretu, Cezar ROU 262
Pavlovic, Luka FRA 278
Jianu, Filip ROU 279
Rehberg, Max Hans GER 281
Broska, Florian GER 285
Pucinelli de Almeida, Matheus BRA 295
Michalski, Daniel POL 304
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ASTANA
Biryukov, Petr Bar 281
La Serna, Juan Manuel ARG 282
Fomin, Sergey UZB 302
Alkaya, Mert TUR 309
Sun, Fajing CHN 324
Matsuoka, Hayato JPN 343
Ghibaudo, Antoine FRA 352
Ratti, Lucio ARG 367
Dhamne, Manas IND 374
Gengel, Marek CZE 377
Zhukayev, Beibit KAZ 382
Shimizu, Yuta JPN 383
Ivashka, Ilya 406
Samrej, Kasidit THA 407
Ursu, Vadym UKR 417
Imamura, Masamichi JPN 418
Jones, Maximus THA 419
Pankin, Semen 422
Boitan, Adrian ROU 428
Shin, Sanhui KOR 442
Cui, Jie CHN 451
ALTERNATES
Ayeni, Alafia USA 453
Bouzige, Moerani AUS 455
Palan, Dominik CZE 465
Tokuda, Renta JPN 466
Binda, Alexander ITA 476
Ouakaa, Aziz TUN 490
Jasika, Omar AUS 496
Moriya, Hiroki JPN 512
Sach, Tai AUS 513
Kumasaka, Takuya JPN 514