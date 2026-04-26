Entry List Wta Rabat 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Rabat 2026, in programma dal 17 al 23 maggio sulla terra rossa all’aperto. Un appuntamento fisso, quello marocchino, negli ultimi anni. Tante soddisfazioni anche per il tennis italiano, che comunque in questi mesi fatica a livello femminile, escludendo gli ottimi risultati di Elisabetta Cocciaretto. Nessuna delle nostre giocatrici, però, è in tabellone quest’anno. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Rabat.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA RABAT 2026
INA 39 Tjen, Janice
GER 47 Siegemund, Laura
ESP 50 Bouzas Maneiro, Jessica
UKR 53 Starodubtseva, Yuliia
GER 54 Maria, Tatjana
HUN 63 Bondar, Anna
TUR 67 Sonmez, Zeynep
UZB 73 Rakhimova, Kamilla
CRO 74 Marcinko, Petra
USA 76 McNally, Caty
HUN 78 Udvardy, Panna
AUS 82 Birrell, Kimberly
COL 83 Osorio, Camila
USA 84 Parks, Alycia
AUS 85 Tomljanovic, Ajla
COL 86 Arango, Emiliana
SUI PR89 Teichmann, Jil
BEL 92 Vandewinkel, Hanne
JPN 94 Uchijima, Moyuka
MNE PR95 Kovinic, Danka
UKR PR96 Kalinina, Anhelina
SUI 97 Waltert, Simona
GER 100 Seidel, Ella