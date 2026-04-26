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WTA 1000 Madrid 2026: ritiro Samsonova, Noskova agli ottavi e cosa succede per le scommesse

Redazione
By Redazione
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Liudmila Samsonova - Mike Frey / IPA
Liudmila Samsonova - Mike Frey / IPA

Liudmila Samsonova non scenderà in campo nel match con Linda Noskova, valido per il terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. Problema fisico da definire per la russa, che non giocherà il match con la ceca. La testa di serie numero 13 avanza agli ottavi e incontrerà una tra Gauff e Cirstea.

RITIRO SAMSONOVA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida non  è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Samsonova perdente, Noskova vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Samsonova vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.

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