Entry List maschile Roland Garros 2026: partecipanti ed italiani presenti

ROLAND GARROS 2024 Mens semifinal Carlos Alcaraz (ESP) defeated Jannik Sinner (ITA) 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 Photo © Ray Giubilo

L’entry list e i partecipanti del torneo maschile del Roland Garros 2026, in programma dal 18 maggio al 7 giugno a Parigi. Dodici mesi fa Carlos Alcaraz alzava al cielo il trofeo dopo una delle partite più memorabili della storia recente del tennis e aver sconfitto il nostro Jannik Sinner al termine di cinque splendidi set. Il tennista di Sesto Pusteria non si nasconde e dopo aver mancato quei match point lo scorso anno, quest’anno l’obiettivo è di finalmente trionfare sul Philippe Chatrier. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del Roland Garros uomini.

ENTRY LIST ROLAND GARROS UOMINI

Main Draw

  1. ITA 1 Sinner, Jannik
  2. ESP 2 Alcaraz, Carlos
  3. GER 3 Zverev, Alexander
  4. SRB 4 Djokovic, Novak
  5. CAN 5 Auger-Aliassime, Felix
  6. USA 6 Shelton, Ben
  7. AUS 7 de Minaur, Alex
  8. USA 8 Fritz, Taylor
  9. ITA 9 Musetti, Lorenzo
  10. — 10 Medvedev, Daniil
  11. KAZ 11 Bublik, Alexander
  12. NOR 12 Ruud, Casper
  13. CZE 13 Lehecka, Jiri
  14. — 14 Khachanov, Karen
  15. — 15 Rublev, Andrey
  16. ITA 16 Cobolli, Flavio
  17. MON 17 Vacherot, Valentin
  18. USA 18 Paul, Tommy
  19. ARG 19 Cerundolo, Francisco
  20. USA 20 Tiafoe, Frances
  21. ITA 21 Darderi, Luciano
  22. USA 22 Tien, Learner
  23. ESP 23 Davidovich Fokina, Alejandro
  24. GBR 24 Norrie, Cameron
  25. CZE 25 Mensik, Jakub
  26. FRA 26 Rinderknech, Arthur
  27. DEN 27 Rune, Holger
  28. GBR 28 Draper, Jack
  29. ARG 29 Etcheverry, Tomas Martin
  30. FRA 30 Fils, Arthur
  31. FRA 31 Moutet, Corentin
  32. NED 32 Griekspoor, Tallon
  33. USA 33 Nakashima, Brandon
  34. FRA 34 Humbert, Ugo
  35. BRA 35 Fonseca, Joao
  36. USA 36 Michelsen, Alex
  37. CAN 37 Diallo, Gabriel
  38. ESP 38 Munar, Jaume
  39. CAN 39 Shapovalov, Denis
  40. BEL 40 Bergs, Zizou
  41. FRA 41 Atmane, Terence
  42. HUN 42 Marozsan, Fabian
  43. USA 43 Korda, Sebastian
  44. ARG 44 Navone, Mariano
  45. CHI 45 Tabilo, Alejandro
  46. FRA 46 Mannarino, Adrian
  47. CZE 47 Machac, Tomas
  48. CRO 48 Cilic, Marin
  49. NED 49 van de Zandschulp, Botic
  50. USA 50 Quinn, Ethan
  51. GER 51 Hanfmann, Yannick
  52. POR 52 Borges, Nuno
  53. FRA 53 Mpetshi Perricard, Giovanni
  54. HUN 54 Fucsovics, Marton
  55. ESP 55 Jodar, Rafael
  56. GER 56 Altmaier, Daniel
  57. ARG 57 Baez, Sebastian
  58. SRB 58 Kecmanovic, Miomir
  59. AUS 59 Popyrin, Alexei
  60. PER 60 Buse, Ignacio
  61. CHN 60* Zhang, Zhizhen PR
  62. ARG 61 Burruchaga, Roman Andres
  63. USA 62 Brooksby, Jenson
  64. POL 63 Hurkacz, Hubert
  65. ARG 64 Ugo Carabelli, Camilo
  66. BEL 65 Collignon, Raphael
  67. ITA 66 Sonego, Lorenzo
  68. GRE 67 Tsitsipas, Stefanos
  69. USA 68 Opelka, Reilly
  70. ARG 69 Cerundolo, Juan Manuel
  71. AUS 70 Duckworth, James
  72. BEL 72 Blockx, Alexander
  73. POL 73 Majchrzak, Kamil
  74. ARG 74 Tirante, Thiago Agustin
  75. KAZ 75 Shevchenko, Alexander
  76. USA 76 Giron, Marcos
  77. FRA 77 Royer, Valentin
  78. CZE 78 Kopriva, Vit
  79. ITA 79 Bellucci, Mattia
  80. ARG 80 Trungelliti, Marco
  81. GER 81 Struff, Jan-Lennard
  82. BIH 82 Dzumhur, Damir
  83. CHI 83 Garin, Cristian
  84. USA 84 Svajda, Zachary
  85. AUS 84* Kokkinakis, Thanasi PR
  86. USA 85 Spizzirri, Eliot
  87. AUT 86 Ofner, Sebastian
  88. CRO 87 Prizmic, Dino
  89. SRB 88 Medjedovic, Hamad
  90. AUS 89 Vukic, Aleksandar
  91. FRA 90 Halys, Quentin
  92. ITA 91 Berrettini, Matteo
  93. ARG 92 Comesana, Francisco
  94. ESP 93 Bautista Agut, Roberto
  95. ESP 94 Carreno Busta, Pablo
  96. FRA 95 Muller, Alexandre
  97. USA 96 Kypson, Patrick
  98. PAR 97 Vallejo, Adolfo Daniel
  99. GBR 98 Fearnley, Jacob
  100. USA 99 Kovacevic, Aleksandar
  101. FRA 100 Van Assche, Luca
  102. ESP 101 Landaluce, Martin
  103. CHN 102 Wu, Yibing
  104. AUS 103 Hijikata, Rinky

ALTERNATES

1 ESP 102 Merida, Daniel
2 ITA 103 Arnaldi, Matteo
3 FRA 104 Bonzi, Benjamin
4 ARG 105 Comesana, Francisco
5 SUI 106 Wawrinka, Stan

