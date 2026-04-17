Entry List maschile Roland Garros 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo maschile del Roland Garros 2026, in programma dal 18 maggio al 7 giugno a Parigi. Dodici mesi fa Carlos Alcaraz alzava al cielo il trofeo dopo una delle partite più memorabili della storia recente del tennis e aver sconfitto il nostro Jannik Sinner al termine di cinque splendidi set. Il tennista di Sesto Pusteria non si nasconde e dopo aver mancato quei match point lo scorso anno, quest’anno l’obiettivo è di finalmente trionfare sul Philippe Chatrier. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del Roland Garros uomini.
ENTRY LIST ROLAND GARROS UOMINI
Main Draw
- ITA 1 Sinner, Jannik
- ESP 2 Alcaraz, Carlos
- GER 3 Zverev, Alexander
- SRB 4 Djokovic, Novak
- CAN 5 Auger-Aliassime, Felix
- USA 6 Shelton, Ben
- AUS 7 de Minaur, Alex
- USA 8 Fritz, Taylor
- ITA 9 Musetti, Lorenzo
- — 10 Medvedev, Daniil
- KAZ 11 Bublik, Alexander
- NOR 12 Ruud, Casper
- CZE 13 Lehecka, Jiri
- — 14 Khachanov, Karen
- — 15 Rublev, Andrey
- ITA 16 Cobolli, Flavio
- MON 17 Vacherot, Valentin
- USA 18 Paul, Tommy
- ARG 19 Cerundolo, Francisco
- USA 20 Tiafoe, Frances
- ITA 21 Darderi, Luciano
- USA 22 Tien, Learner
- ESP 23 Davidovich Fokina, Alejandro
- GBR 24 Norrie, Cameron
- CZE 25 Mensik, Jakub
- FRA 26 Rinderknech, Arthur
- DEN 27 Rune, Holger
- GBR 28 Draper, Jack
- ARG 29 Etcheverry, Tomas Martin
- FRA 30 Fils, Arthur
- FRA 31 Moutet, Corentin
- NED 32 Griekspoor, Tallon
- USA 33 Nakashima, Brandon
- FRA 34 Humbert, Ugo
- BRA 35 Fonseca, Joao
- USA 36 Michelsen, Alex
- CAN 37 Diallo, Gabriel
- ESP 38 Munar, Jaume
- CAN 39 Shapovalov, Denis
- BEL 40 Bergs, Zizou
- FRA 41 Atmane, Terence
- HUN 42 Marozsan, Fabian
- USA 43 Korda, Sebastian
- ARG 44 Navone, Mariano
- CHI 45 Tabilo, Alejandro
- FRA 46 Mannarino, Adrian
- CZE 47 Machac, Tomas
- CRO 48 Cilic, Marin
- NED 49 van de Zandschulp, Botic
- USA 50 Quinn, Ethan
- GER 51 Hanfmann, Yannick
- POR 52 Borges, Nuno
- FRA 53 Mpetshi Perricard, Giovanni
- HUN 54 Fucsovics, Marton
- ESP 55 Jodar, Rafael
- GER 56 Altmaier, Daniel
- ARG 57 Baez, Sebastian
- SRB 58 Kecmanovic, Miomir
- AUS 59 Popyrin, Alexei
- PER 60 Buse, Ignacio
- CHN 60* Zhang, Zhizhen PR
- ARG 61 Burruchaga, Roman Andres
- USA 62 Brooksby, Jenson
- POL 63 Hurkacz, Hubert
- ARG 64 Ugo Carabelli, Camilo
- BEL 65 Collignon, Raphael
- ITA 66 Sonego, Lorenzo
- GRE 67 Tsitsipas, Stefanos
- USA 68 Opelka, Reilly
- ARG 69 Cerundolo, Juan Manuel
- AUS 70 Duckworth, James
- BEL 72 Blockx, Alexander
- POL 73 Majchrzak, Kamil
- ARG 74 Tirante, Thiago Agustin
- KAZ 75 Shevchenko, Alexander
- USA 76 Giron, Marcos
- FRA 77 Royer, Valentin
- CZE 78 Kopriva, Vit
- ITA 79 Bellucci, Mattia
- ARG 80 Trungelliti, Marco
- GER 81 Struff, Jan-Lennard
- BIH 82 Dzumhur, Damir
- CHI 83 Garin, Cristian
- USA 84 Svajda, Zachary
- AUS 84* Kokkinakis, Thanasi PR
- USA 85 Spizzirri, Eliot
- AUT 86 Ofner, Sebastian
- CRO 87 Prizmic, Dino
- SRB 88 Medjedovic, Hamad
- AUS 89 Vukic, Aleksandar
- FRA 90 Halys, Quentin
- ITA 91 Berrettini, Matteo
- ARG 92 Comesana, Francisco
- ESP 93 Bautista Agut, Roberto
- ESP 94 Carreno Busta, Pablo
- FRA 95 Muller, Alexandre
- USA 96 Kypson, Patrick
- PAR 97 Vallejo, Adolfo Daniel
- GBR 98 Fearnley, Jacob
- USA 99 Kovacevic, Aleksandar
- FRA 100 Van Assche, Luca
- ESP 101 Landaluce, Martin
- CHN 102 Wu, Yibing
- AUS 103 Hijikata, Rinky
ALTERNATES
1 ESP 102 Merida, Daniel
2 ITA 103 Arnaldi, Matteo
3 FRA 104 Bonzi, Benjamin
4 ARG 105 Comesana, Francisco
5 SUI 106 Wawrinka, Stan