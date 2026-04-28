Entry List qualificazioni Roland Garros 2026 maschile e femminile: partecipanti e italiani impegnati

Le entry list delle qualificazioni del torneo maschile e femminile del Roland Garros 2026, in programma dal 18 al 22 maggio. Pattuglia azzurra sempre ben numerosa nei tornei dello Slam e anche a Parigi in tanti cercheranno di conquistare il main draw tra uomini e donne. Esordio assoluto nelle qualificazioni di un major per Lisa Pigato e Gianluca Cadenasso. Di seguito le entry list complete delle qualificazioni del Roland Garros.
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS UOMINI 2026
ESP 102 Merida, Daniel
ITA 103 Arnaldi, Matteo
FRA 104 Bonzi, Benjamin
SVK 107 Molcan, Alex
JPN 108 Shimabukuro, Sho
NED 109 de Jong, Jesper
AUT 111 Misolic, Filip
ITA 112 Maestrelli, Francesco
FRA 113 Droguet, Titouan
AUS 114 Schoolkate, Tristan
FRA 115 Gaston, Hugo
USA 116 Nava, Emilio
AUS 117 Walton, Adam
POR 118 Rocha, Henrique
GBR 119 Choinski, Jan
GEO 120 Basilashvili, Nikoloz
FIN 121 Virtanen, Otto
HKG 122 Wong, Coleman
CHI 123 Barrios Vera, Tomas
LTU 124 Gaubas, Vilius
USA 125 McDonald, Mackenzie
USA 126 Damm, Martin
CZE 127 Svrcina, Dalibor
JPN 128 Mochizuki, Shintaro
SUI 129 Riedi, Leandro
ITA 130 Pellegrino, Andrea
ESP 131 Taberner, Carlos
BOL 132 Dellien, Hugo
ESP 133 Martinez, Pedro
AUS 134 Sweeny, Dane
GBR 135 Pinnington Jones, Jack
POR 136 Faria, Jaime
BUL 137 Dimitrov, Grigor
SRB 138 Lajovic, Dusan
FRA 139 Gea, Arthur
NOR 140 Budkov Kjaer, Nicolai
ITA 141 Travaglia, Stefano
ITA 142 Nardi, Luca
AUS 143 O’Connell, Christopher
TUN 144 Echargui, Moez
ESP 145 Llamas Ruiz, Pablo
AUS 147 Bolt, Alex
HUN 148 Piros, Zsombor
ITA 149 Passaro, Francesco
CRO 150 Gojo, Borna
FRA 151 Jacquet, Kyrian
COL 152 Mejia, Nicolas
GBR 153 Harris, Billy
USA 154 Zheng, Michael
RSA 155 Harris, Lloyd
CHI 156 Jarry, Nicolas
CHN 157 Bu, Yunchaokete
CAN 158 Draxl, Liam
JPN 159 Sakamoto, Rei
GBR 161 Fery, Arthur
AUT 162 Rodionov, Jurij
BRA 162 Meligeni Alves, Felipe @
GBR 163 Samuel, Toby
EST 164 Lajal, Mark
ITA 165 Zeppieri, Giulio
FRA 166 Blanchet, Ugo
FRA 167 Tabur, Clement
TPE 168 Tseng, Chun-Hsin
DEN 169 Moller, Elmer
ARG 170 Barrena, Alex
LUX 171 Rodesch, Chris
AUT 172 Schwaerzler, Joel
ARG 172 Coria, Federico @
SUI 173 Kym, Jerome
JPN 174 Nishioka, Yoshihito
SWE 175 Ymer, Elias
176 Safiullin, Roman
USA 177 Basavareddy, Nishesh
EST 178 Glinka, Daniil
FRA 179 Chidekh, Clement
BOL 180 Prado Angelo, Juan Carlos
ARG 181 Diaz Acosta, Facundo
CZE 182 Kolar, Zdenek
FRA 183 Mayot, Harold
PER 184 Bueno, Gonzalo
DEN 185 Holmgren, August
USA 185 Moreno De Alboran, Nicolas @
ARG 187 Gomez, Federico Agustin
ITA 188 Cecchinato, Marco
CRO 189 Mikrut, Luka
USA 190 Smith, Colton
UKR 191 Sachko, Vitaliy
AUS 192 Tomic, Bernard
NED 193 Den Ouden, Guy
ITA 194 Gigante, Matteo
AUT 195 Neumayer, Lukas
BRA 196 Reis Da Silva, Joao Lucas
GBR 197 Clarke, Jay
KAZ 198 Skatov, Timofey
ARG 199 Olivieri, Genaro Alberto
CAN 201 Galarneau, Alexis
GBR 202 Evans, Daniel
JPN 203 Noguchi, Rio
ESP 204 Carballes Baena, Roberto
ITA 205 Cina, Federico
CRO 206 Dodig, Matej
ARG 207 Ficovich, Juan Pablo
BEL 208 Bailly, Gilles Arnaud
ITA 209 Giustino, Lorenzo
FRA 210 Grenier, Hugo
BRA 211 Heide, Gustavo
SUI 212 Bertola, Remy
CHN 213 Sun, Fajing
GRE 214 Sakellaridis, Stefanos
ARG 215 Midon, Lautaro
FRA 216 Added, Dan
ECU 217 Andrade, Andy
TPE 218 Hsu, Yu Hsiou
CHN 219 Zhou, Yi
FRA 220 Pavlovic, Luka
GBR 221 Broady, Liam
BRA 222 Boscardin Dias, Pedro
GBR 223 Crawford, Oliver
GBR 224 Wendelken, Harry
ALTERNATES
1. FRA 225 Herbert, Pierre-Hugues (1)
2. ECU 226 Guillen Meza, Alvaro (1)
3. 227 Simakin, Ilia (1)
4. TUN 227 Dougaz, Aziz (1) @
5. GER 228 Gentzsch, Tom (1)
6. BEL 229 Coppejans, Kimmer (1)
7. AUS 230 McCabe, James (1)
8. GBR 231 Gill, Felix (1)
9. ITA 232 Cadenasso, Gianluca (1)
10. NED 233 Houkes, Max (1)
11. POR 234 Ferreira Silva, Frederico (1)
12. GBR 235 Broom, Charles (1)
13. BRA 238 Seyboth Wild, Thiago (1)
14. BIH 239 Fatic, Nerman (1)
15. ESP 240 Moro Canas, Alejandro (1)
16. JPN 241 Uchida, Kaichi (1)
17. JPN 242 Watanuki, Yosuke (1)
18. ITA 243 Napolitano, Stefano (1)
19. USA 244 Blanch, Darwin (1)
20. BEL 246 Onclin, Gauthier (1)
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS DONNE 2026
SLO 96 Erjavec, Veronika
GBR 102 Jones, Francesca
ESP 103 Badosa, Paula
AUT 104 Kraus, Sinja
SLO 105 Juvan, Kaja
NZL 106 Sun, Lulu
USA 108 Krueger, Ashlyn
109 Sasnovich, Aliaksandra
CHN 111 Yuan, Yue
FRA 111 Dodin, Oceane SR
LAT 112 Semenistaja, Darja
THA 113 Tararudee, Lanlana
CZE 114 Vidmanova, Darja
AND 115 Jimenez Kasintseva, Victoria
116 Pavlyuchenkova, Anastasia
POL 118 Chwalinska, Maja
EGY 119 Sherif, Mayar
CZE 120 Salkova, Dominika
121 Korneeva, Alina
SVK 122 Sramkova, Rebecca
NED 123 Lamens, Suzan
SUI 124 Masarova, Rebeka
CAN 125 Stakusic, Marina
FRA 126 Jeanjean, Leolia
CAN 127 Andreescu, Bianca
ITA 127 Trevisan, Martina SR
SLO 128 Zidansek, Tamara
129 Charaeva, Alina
USA 129 Stephens, Sloane SR
JPN 132 Sakatsume, Himeno
AUS 133 Jones, Emerson
USA 134 Kalieva, Elvina
CHN 135 Zhu, Lin
AUS 136 Hon, Priscilla
USA 136 Montgomery, Robin SR
UZB 137 Kudermetova, Polina
AUS 138 Inglis, Maddison
USA 139 Dolehide, Caroline
ESP 140 Quevedo, Kaitlin
TPE 141 Garland, Joanna
SRB 142 Radivojevic, Lola
ITA 143 Stefanini, Lucrezia
BEL 144 Minnen, Greet
NED 145 Rus, Arantxa
ESP 146 Lazaro Garcia, Andrea
UKR 147 Podrez, Veronika
AUS 148 Preston, Taylah
ITA 149 Pigato, Lisa
CZE 150 Fruhvirtova, Linda
BEL 151 Costoulas, Sofia
USA 152 Day, Kayla
ITA 153 Brancaccio, Nuria
UZB 154 Timofeeva, Maria
FRA 155 Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa
BUL 156 Tomova, Viktoriya
USA 157 Lepchenko, Varvara
158 Prozorova, Tatiana
NED 159 Koevermans, Anouk
POL 160 Klimovicova, Linda
USA 161 Stoiana, Mary
GRE 162 Papamichail, Despina
POL 163 Kawa, Katarzyna
SRB 164 Kostovic, Teodora
165 Iatcenko, Polina
ITA 166 Bronzetti, Lucia
ESP 167 Romero Gormaz, Leyre
USA 168 Lee, Carol Young Suh
ARG 169 Ortenzi, Jazmin
CHN 170 Wang, Xiyu
CZE 171 Samson, Laura
GBR 172 Dart, Harriet
CHN 173 Guo, Hanyu
174 Shymanovich, Iryna
CHN 175 Ma, Ye-Xin
USA 176 Mandlik, Elizabeth
GER 177 Barthel, Mona
FRA 178 Monnet, Carole
GEO 179 Gorgodze, Ekaterine
USA 180 Osuigwe, Whitney
ESP 181 Maristany Zuleta de Reales, Guiomar
ROU 182 Begu, Irina-Camelia
ESP 183 Bassols Ribera, Marina
JPN 184 Hibino, Nao
185 Gasanova, Anastasia
ARG 187 Giovannini, Luisina
POR 188 Jorge, Francisca
BEL 189 Vandromme, Jeline
MKD 190 Gjorcheska, Lina
CAN 192 Brace, Cadence
GER 193 Noha Akugue, Noma
CHN 194 You, Xiaodi
FRA 196 Ponchet, Jessika
CZE 197 Pliskova, Karolina
ARG 198 Carle, Maria Lourdes
FRA 198 Mladenovic, Kristina SR
USA 199 Crawley, Fiona
FRA 200 Rame, Alice
AUS 201 Hunter, Storm
CAN 202 Cross, Kayla
FRA 203 Tan, Harmony
AUS 204 Gadecki, Olivia
KOR 205 Ku, Yeonwoo
ARG 206 Riera, Julia
GER 207 Friedsam, Anna-Lena
SUI 209 Naef, Celine
JPN 210 Ito, Aoi
ROU 211 Bulgaru, Miriam
CZE 212 Knutson, Gabriela
SUI 213 Bandecchi, Susan
USA 214 Liu, Claire
JPN 215 Hontama, Mai
USA 216 Chirico, Louisa
CAN 216 Zhao, Carol SR
BRA 217 Pigosssi, Laura
SVK 218 Hrunčáková, Viktoria
MEX 219 Sánchez, Ana Sofia
CZE 220 Havlickova, Lucie
ESP 221 Burillo, Irene
FRA 221 Tubello, Alice SR
ALTERNATES
LIE 222 Von Deichmann, Kathinka
USA 222 Brady, Jennifer SR
223 Falei, Aliona
CAN 224 Sebov, Katherine
CZE 225 Siskova, Anna
ESP 228 Guerrero Alvarez, Eva
229 Pridankina, Elena
CHN 230 Gao, Xinyu
FRA 231 Belgraver, Julie
232 Avdeeva, Julia
BUL 233 Yaneva, Elizara
USA 234 Akli, Ayana
POR 235 Jorge, Matilde
UKR 237 Zavatska, Katarina
USA 238 Inoue, Hina
IND 238 Thandi, Karman SR
USA 239 Urhobo, Akasha
CRO 239 Mrdeza, Tereza SR
240 Shubladze, Alexandra
ESP 241 Mintegi Del Olmo, Ane