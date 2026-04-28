Entry List qualificazioni Roland Garros 2026 maschile e femminile: partecipanti e italiani impegnati

Le entry list delle qualificazioni del torneo maschile e femminile del Roland Garros 2026, in programma dal 18 al 22 maggio. Pattuglia azzurra sempre ben numerosa nei tornei dello Slam e anche a Parigi in tanti cercheranno di conquistare il main draw tra uomini e donne. Esordio assoluto nelle qualificazioni di un major per Lisa Pigato e Gianluca Cadenasso. Di seguito le entry list complete delle qualificazioni del Roland Garros.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS UOMINI 2026

ESP 102 Merida, Daniel

ITA 103 Arnaldi, Matteo

FRA 104 Bonzi, Benjamin

SVK 107 Molcan, Alex

JPN 108 Shimabukuro, Sho

NED 109 de Jong, Jesper

AUT 111 Misolic, Filip

ITA 112 Maestrelli, Francesco

FRA 113 Droguet, Titouan

AUS 114 Schoolkate, Tristan

FRA 115 Gaston, Hugo

USA 116 Nava, Emilio

AUS 117 Walton, Adam

POR 118 Rocha, Henrique

GBR 119 Choinski, Jan

GEO 120 Basilashvili, Nikoloz

FIN 121 Virtanen, Otto

HKG 122 Wong, Coleman

CHI 123 Barrios Vera, Tomas

LTU 124 Gaubas, Vilius

USA 125 McDonald, Mackenzie

USA 126 Damm, Martin

CZE 127 Svrcina, Dalibor

JPN 128 Mochizuki, Shintaro

SUI 129 Riedi, Leandro

ITA 130 Pellegrino, Andrea

ESP 131 Taberner, Carlos

BOL 132 Dellien, Hugo

ESP 133 Martinez, Pedro

AUS 134 Sweeny, Dane

GBR 135 Pinnington Jones, Jack

POR 136 Faria, Jaime

BUL 137 Dimitrov, Grigor

SRB 138 Lajovic, Dusan

FRA 139 Gea, Arthur

NOR 140 Budkov Kjaer, Nicolai

ITA 141 Travaglia, Stefano

ITA 142 Nardi, Luca

AUS 143 O’Connell, Christopher

TUN 144 Echargui, Moez

ESP 145 Llamas Ruiz, Pablo

AUS 147 Bolt, Alex

HUN 148 Piros, Zsombor

ITA 149 Passaro, Francesco

CRO 150 Gojo, Borna

FRA 151 Jacquet, Kyrian

COL 152 Mejia, Nicolas

GBR 153 Harris, Billy

USA 154 Zheng, Michael

RSA 155 Harris, Lloyd

CHI 156 Jarry, Nicolas

CHN 157 Bu, Yunchaokete

CAN 158 Draxl, Liam

JPN 159 Sakamoto, Rei

GBR 161 Fery, Arthur

AUT 162 Rodionov, Jurij

BRA 162 Meligeni Alves, Felipe @

GBR 163 Samuel, Toby

EST 164 Lajal, Mark

ITA 165 Zeppieri, Giulio

FRA 166 Blanchet, Ugo

FRA 167 Tabur, Clement

TPE 168 Tseng, Chun-Hsin

DEN 169 Moller, Elmer

ARG 170 Barrena, Alex

LUX 171 Rodesch, Chris

AUT 172 Schwaerzler, Joel

ARG 172 Coria, Federico @

SUI 173 Kym, Jerome

JPN 174 Nishioka, Yoshihito

SWE 175 Ymer, Elias

176 Safiullin, Roman

USA 177 Basavareddy, Nishesh

EST 178 Glinka, Daniil

FRA 179 Chidekh, Clement

BOL 180 Prado Angelo, Juan Carlos

ARG 181 Diaz Acosta, Facundo

CZE 182 Kolar, Zdenek

FRA 183 Mayot, Harold

PER 184 Bueno, Gonzalo

DEN 185 Holmgren, August

USA 185 Moreno De Alboran, Nicolas @

ARG 187 Gomez, Federico Agustin

ITA 188 Cecchinato, Marco

CRO 189 Mikrut, Luka

USA 190 Smith, Colton

UKR 191 Sachko, Vitaliy

AUS 192 Tomic, Bernard

NED 193 Den Ouden, Guy

ITA 194 Gigante, Matteo

AUT 195 Neumayer, Lukas

BRA 196 Reis Da Silva, Joao Lucas

GBR 197 Clarke, Jay

KAZ 198 Skatov, Timofey

ARG 199 Olivieri, Genaro Alberto

CAN 201 Galarneau, Alexis

GBR 202 Evans, Daniel

JPN 203 Noguchi, Rio

ESP 204 Carballes Baena, Roberto

ITA 205 Cina, Federico

CRO 206 Dodig, Matej

ARG 207 Ficovich, Juan Pablo

BEL 208 Bailly, Gilles Arnaud

ITA 209 Giustino, Lorenzo

FRA 210 Grenier, Hugo

BRA 211 Heide, Gustavo

SUI 212 Bertola, Remy

CHN 213 Sun, Fajing

GRE 214 Sakellaridis, Stefanos

ARG 215 Midon, Lautaro

FRA 216 Added, Dan

ECU 217 Andrade, Andy

TPE 218 Hsu, Yu Hsiou

CHN 219 Zhou, Yi

FRA 220 Pavlovic, Luka

GBR 221 Broady, Liam

BRA 222 Boscardin Dias, Pedro

GBR 223 Crawford, Oliver

GBR 224 Wendelken, Harry

ALTERNATES

1. FRA 225 Herbert, Pierre-Hugues (1)

2. ECU 226 Guillen Meza, Alvaro (1)

3. 227 Simakin, Ilia (1)

4. TUN 227 Dougaz, Aziz (1) @

5. GER 228 Gentzsch, Tom (1)

6. BEL 229 Coppejans, Kimmer (1)

7. AUS 230 McCabe, James (1)

8. GBR 231 Gill, Felix (1)

9. ITA 232 Cadenasso, Gianluca (1)

10. NED 233 Houkes, Max (1)

11. POR 234 Ferreira Silva, Frederico (1)

12. GBR 235 Broom, Charles (1)

13. BRA 238 Seyboth Wild, Thiago (1)

14. BIH 239 Fatic, Nerman (1)

15. ESP 240 Moro Canas, Alejandro (1)

16. JPN 241 Uchida, Kaichi (1)

17. JPN 242 Watanuki, Yosuke (1)

18. ITA 243 Napolitano, Stefano (1)

19. USA 244 Blanch, Darwin (1)

20. BEL 246 Onclin, Gauthier (1)

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS DONNE 2026

SLO 96 Erjavec, Veronika

GBR 102 Jones, Francesca

ESP 103 Badosa, Paula

AUT 104 Kraus, Sinja

SLO 105 Juvan, Kaja

NZL 106 Sun, Lulu

USA 108 Krueger, Ashlyn

109 Sasnovich, Aliaksandra

CHN 111 Yuan, Yue

FRA 111 Dodin, Oceane SR

LAT 112 Semenistaja, Darja

THA 113 Tararudee, Lanlana

CZE 114 Vidmanova, Darja

AND 115 Jimenez Kasintseva, Victoria

116 Pavlyuchenkova, Anastasia

POL 118 Chwalinska, Maja

EGY 119 Sherif, Mayar

CZE 120 Salkova, Dominika

121 Korneeva, Alina

SVK 122 Sramkova, Rebecca

NED 123 Lamens, Suzan

SUI 124 Masarova, Rebeka

CAN 125 Stakusic, Marina

FRA 126 Jeanjean, Leolia

CAN 127 Andreescu, Bianca

ITA 127 Trevisan, Martina SR

SLO 128 Zidansek, Tamara

129 Charaeva, Alina

USA 129 Stephens, Sloane SR

JPN 132 Sakatsume, Himeno

AUS 133 Jones, Emerson

USA 134 Kalieva, Elvina

CHN 135 Zhu, Lin

AUS 136 Hon, Priscilla

USA 136 Montgomery, Robin SR

UZB 137 Kudermetova, Polina

AUS 138 Inglis, Maddison

USA 139 Dolehide, Caroline

ESP 140 Quevedo, Kaitlin

TPE 141 Garland, Joanna

SRB 142 Radivojevic, Lola

ITA 143 Stefanini, Lucrezia

BEL 144 Minnen, Greet

NED 145 Rus, Arantxa

ESP 146 Lazaro Garcia, Andrea

UKR 147 Podrez, Veronika

AUS 148 Preston, Taylah

ITA 149 Pigato, Lisa

CZE 150 Fruhvirtova, Linda

BEL 151 Costoulas, Sofia

USA 152 Day, Kayla

ITA 153 Brancaccio, Nuria

UZB 154 Timofeeva, Maria

FRA 155 Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa

BUL 156 Tomova, Viktoriya

USA 157 Lepchenko, Varvara

158 Prozorova, Tatiana

NED 159 Koevermans, Anouk

POL 160 Klimovicova, Linda

USA 161 Stoiana, Mary

GRE 162 Papamichail, Despina

POL 163 Kawa, Katarzyna

SRB 164 Kostovic, Teodora

165 Iatcenko, Polina

ITA 166 Bronzetti, Lucia

ESP 167 Romero Gormaz, Leyre

USA 168 Lee, Carol Young Suh

ARG 169 Ortenzi, Jazmin

CHN 170 Wang, Xiyu

CZE 171 Samson, Laura

GBR 172 Dart, Harriet

CHN 173 Guo, Hanyu

174 Shymanovich, Iryna

CHN 175 Ma, Ye-Xin

USA 176 Mandlik, Elizabeth

GER 177 Barthel, Mona

FRA 178 Monnet, Carole

GEO 179 Gorgodze, Ekaterine

USA 180 Osuigwe, Whitney

ESP 181 Maristany Zuleta de Reales, Guiomar

ROU 182 Begu, Irina-Camelia

ESP 183 Bassols Ribera, Marina

JPN 184 Hibino, Nao

185 Gasanova, Anastasia

ARG 187 Giovannini, Luisina

POR 188 Jorge, Francisca

BEL 189 Vandromme, Jeline

MKD 190 Gjorcheska, Lina

CAN 192 Brace, Cadence

GER 193 Noha Akugue, Noma

CHN 194 You, Xiaodi

FRA 196 Ponchet, Jessika

CZE 197 Pliskova, Karolina

ARG 198 Carle, Maria Lourdes

FRA 198 Mladenovic, Kristina SR

USA 199 Crawley, Fiona

FRA 200 Rame, Alice

AUS 201 Hunter, Storm

CAN 202 Cross, Kayla

FRA 203 Tan, Harmony

AUS 204 Gadecki, Olivia

KOR 205 Ku, Yeonwoo

ARG 206 Riera, Julia

GER 207 Friedsam, Anna-Lena

SUI 209 Naef, Celine

JPN 210 Ito, Aoi

ROU 211 Bulgaru, Miriam

CZE 212 Knutson, Gabriela

SUI 213 Bandecchi, Susan

USA 214 Liu, Claire

JPN 215 Hontama, Mai

USA 216 Chirico, Louisa

CAN 216 Zhao, Carol SR

BRA 217 Pigosssi, Laura

SVK 218 Hrunčáková, Viktoria

MEX 219 Sánchez, Ana Sofia

CZE 220 Havlickova, Lucie

ESP 221 Burillo, Irene

FRA 221 Tubello, Alice SR

ALTERNATES

LIE 222 Von Deichmann, Kathinka

USA 222 Brady, Jennifer SR

223 Falei, Aliona

CAN 224 Sebov, Katherine

CZE 225 Siskova, Anna

ESP 228 Guerrero Alvarez, Eva

229 Pridankina, Elena

CHN 230 Gao, Xinyu

FRA 231 Belgraver, Julie

232 Avdeeva, Julia

BUL 233 Yaneva, Elizara

USA 234 Akli, Ayana

POR 235 Jorge, Matilde

UKR 237 Zavatska, Katarina

USA 238 Inoue, Hina

IND 238 Thandi, Karman SR

USA 239 Urhobo, Akasha

CRO 239 Mrdeza, Tereza SR

240 Shubladze, Alexandra

ESP 241 Mintegi Del Olmo, Ane