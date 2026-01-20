Entry List Atp Challenger 2026 – Week 6: Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 6 (09-15 febbraio 2026), durante gli Atp di Buenos Aires, Dallas e Rotterdam. Altri sette giorni tutti da seguire sul circuito challenger, che ontinua a offrire diverse opportunità in giro per il mondo ai tennisti. Continua la tournée indiana con Chennai, così come quella australiana che per la seconda settimana di fila fa tappa a Brisbane. Negli Usa ci si sposta in Louisiana, a Baton Rouge. In Europa si gioca indoor a Pau e all’aperto sul veloce di Tenerife. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la sesta settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 6 (09-15 FEBBRAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 PAU
Collignon,Raphael BEL 72
Blockx,Alexander BEL 96
Shevchenko,Alexander KAZ 97
Bonzi,Benjamin FRA 106
Nardi,Luca ITA 108
Bu,Yunchaokete CHN 120
Echargui,Moez TUN 134
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 135
Klein,Lukas SVK 136
Blanchet,Ugo FRA 142
Landaluce,Martin ESP 149
Lajal,Mark EST 153
Droguet,Titouan FRA 155
Zeppieri,Giulio ITA 156
Herbert,Pierre-Hugues FRA 157
Mayot,Harold FRA 159
Van Assche,Luca FRA 165
Safiullin,Roman 172
Kolar,Zdenek CZE 176
Damm,Martin USA 177
Engel,Justin GER NG 184
ALTERNATES
1 Grenier,Hugo (2) FRA 179
2 Riedi,Leandro (1) SUI 180
3 Skatov,Timofey (1) KAZ 183
4 Engel,Justin (1) GER 184
5 Kym,Jerome (1) SUI 187
6 Chidekh,Clement (1) FRA 189
7 Glinka,Daniil (1) EST 200
8 Added,Dan (1) FRA 201
9 Tabur,Clement (1) FRA 202
10 Molcan,Alex (1) SVK 206
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRISBANE 2
Schoolkate,Tristan AUS 98
Bolt,Alex AUS 171
McCabe,James AUS 173
Sweeny,Dane AUS 182
Kubler,Jason AUS 194
Sakamoto,Rei JPN 203
Zhou,Yi CHN 238
Sun,Fajing CHN 271
PR Ellis,Blake AUS 295
Uchiyama,Yasutaka JPN 302
Blanch,Darwin USA 305
Jasika,Omar AUS 334
Gengel,Marek CZE 336
Shimizu,Yuta JPN 346
Zhang,Zhizhen CHN 368
Daniel,Taro JPN 374
Polmans,Marc AUS 384
Jorda Sanchis,David ESP 387
Tu,Li AUS 394
Denolly,Corentin FRA 398
Matsuoka,Hayato JPN 410
ALTERNATES
1 Cui,Jie (1) CHN 422
2 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 429
3 Weber,Arthur (1) FRA 439
4 Ellis,Blake (1) AUS 444
5 Bouzige,Moerani (1) AUS 469
6 Delaney,Jake (1) AUS 475
7 Orlov,Vladyslav (5) UKR 504
8 Moriya,Hiroki (1) JPN 515
9 Dellavedova,Matthew (1) AUS 519
10 Sekulic,Philip (2) AUS 520
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TENERIFE 2
Ofner,Sebastian AUT 131
Maestrelli,Francesco ITA 141
Mikrut,Luka CRO 163
Merida,Daniel ESP 164
Travaglia,Stefano ITA 191
Gea,Arthur FRA 198
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 199
Bailly,Gilles Arnaud BEL 208
Giustino,Lorenzo ITA 211
Loffhagen,George GBR 212
Llamas Ruiz,Pablo ESP 213
Peniston,Ryan GBR 219
Harris,Lloyd RSA 221
Popko,Dmitry KAZ 222
Neumayer,Lukas AUT 226
Mmoh,Michael USA 228
Dodig,Matej CRO 235
Topo,Marko GER 239
Schwaerzler,Joel AUT 245
Vasami,Jacopo ITA JR 5
Willwerth,Benjamin USA JR 7
ALTERNATES
1 Samuel,Toby (1) GBR 251
2 Coppejans,Kimmer (3) BEL 252
3 Huesler,Marc-Andrea (1) SUI 253
4 Rincon,Daniel (2) ESP 255
5 Hassan,Benjamin (1) LBN 259
6 Gakhov,Ivan (2) 263
7 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 264
8 Pereira,Tiago (1) POR 267
9 Onclin,Gauthier (1) BEL 269
10 Butvilas,Edas (1) LTU 277
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BATON ROUGE
Galarneau,Alexis CAN214
Martin,Andres USA 273
Andrade,Andres ECU 274
Kozlov,Stefan USA 285
Johns,Garrett USA 300
Zink,Tyler USA 301
Stebe,Cedrik-Marcel GER 326
Tarvet,Oliver GBR 339
Langmo,Christian USA 341
Perez,Alfredo USA 342
Ghibaudo,Antoine FRA 352
Ilagan,Andre USA 356
Smith,Keegan USA 363
Milavsky,Daniel USA 397
Marcondes,Igor BRA 402
Strombachs,Robert LAT 403
Martin,Dan CAN 405
Perot,Raphael FRA 406
PR Braswell,Micah USA 424
Arutiunian,Erik 433
Kennedy,Jack USA JR 6
ALTERNATES
1 Pieczkowski,Olaf (1) POL 459
2 Bicknell,Blaise (1) JAM 491
3 Winter,Edward (1) AUS 498
4 Kingsley,Cannon (1) USA 501
5 Orlov,Vladyslav (4) UKR 504
6 McCormick,Tristan (1) USA 505
7 Gima,Sebastian (1) ROU 538
PR 8 King,Darian (1) BAR 548
9 Boulais,Justin (1) CAN 557
10 Azkara,Arda (1) TUR 573
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CHENNAI
Clarke,Jay GBR 178
Gomez,Federico Agustin ARG 192
Crawford,Oliver GBR 204
Noguchi,Rio JPN 236
Ferreira Silva,Frederico POR 265
Kuzmanov,Dimitar BUL 266
Simakin,Ilia 275
Nagal,Sumit IND 281
Bax,Florent FRA 284
Kopp,Sandro AUT 310
Gray,Alastair GBR 311
Bar Biryukov,Petr 323
Ajdukovic,Duje CRO 335
Gill,Felix GBR 337
Yevseyev,Denis KAZ 367
Xilas,Ioannis GRE 395
Kasnikowski,Maks POL 420
Castelnuovo,Luca SUI 426
Carboni,Lorenzo ITA 427
Binda,Alexandr ITA 448
Vanshelboim,Eric UKR 452
Singh,Karan IND 471
Huang,Tsung-Hao TPE 500
ALTERNATES
1 Dhamne,Manas (1) IND 502
2 Orlov,Vladyslav (3) UKR 504
3 Sekulic,Philip (1) AUS 520
4 Pokorny,Lukas (1) SVK 522
5 Sasikumar,Mukund (1) IND 528
6 Janvier,Maxime (7) FRA 530
7 Gima,Sebastian (2) ROU 538
8 Palan,Dominik (2) CZE 545
9 Krajci,Michal (1) SVK 584
PR 10 Singh,Digvijaypratap (1) IND 586